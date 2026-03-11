Elszórakozta biztos előnyét a Szeged a Plock ellen

A szegedieket tovább sújtja az idény eleje óta tartó sérüléshullám. A Wisla Plock ellen a hónapok óta harcképtelen Magnus Röd, a hónap elején megsérült Sebastian Frimmel és a március elején, négy hónap után visszatérő Bánhidi Bence szemsérülés miatt nem lehetett ott a csapatban. A Plockból hiányzott a legutóbbi bajnoki mérkőzésen megsérült magyar válogatott Szita Zoltán, valamint Dawid Dawydzik és Mirsad Terzic. Ott volt viszont a lengyelek keretében a klub másik két magyar válogatott játékosa, Ilic Zorán és Fazekas Gergő. Utóbbi ráadásul különleges mérkőzésre készült, mivel először játszhatott testvére, a szegedi Fazekas Máté ellen. Szeptemberben, a Bajnokok Ligája-csoportkör első fordulójában a Plock 32-31-re nyert a Pick Arénában. A Plock úgy lépett pályára, hogy már biztosan a harmadik helyen végez a tabellán, a Szegednek viszont mindenképpen nyernie kellett, hogy előrébb lépjen a hatodik helyről.

A Szeged kapujában Mikler Roland többször is bravúrral védett, de ez is kevés volt a vendégek sikeréhez Plockban Fotó: MTI

A Szeged uralta az első félidőt

A mérkőzés szegedi góllal indult, amire gyorsan válaszoltak a hazaiak, majd Garciandia és Kukics találataival a Magyar Kupa címvédője ragadta magához az irányítást. A Szeged támadásban többször is tökéletesen talált rést a plocki falon, Garciandia és Kukics mellett Jelinic is eredményes volt, miközben a védekezése is stabil maradt. A játékrész közepén a szegediek négygólos előnyt építettek ki, miután Kukics megszerezte negyedik találatát. A hazaiak azonban nem szakadtak le, fokozatosan felzárkóztak. A kapuban Mikler Roland kulcsszerepet játszott, több fontos védést is bemutatott, köztük egy hétméteresnél Richardson lövését is hárította, majd a kipattanót is megfogta.

A 26. percben Fazekas Máté fülelt le egy labdát, és a szegedi falból kilépve indult a kapu felé, szorosan a nyomában bátyja, Fazekas Gergő igyekezett megakadályozni a gólszerzésben, de kettejük a csatáját a fiatalabb nyerte, aki második gólját szerezte a Bajnokok Ligájában. Visszafutásnál egy félmosoly volt mindkét játékos arcán.

A hajrában ismét felpörögtek az események: a Plock kiegyenlített, de Toto gyorsan visszaszerezte a vezetést a Szegednek. Az utolsó percben Jelinic a szélről talált be, így a Pick 15-14-es előnnyel mehetett pihenőre.