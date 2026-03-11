Magyarországért is játszik a Braga ellen a Fradi, de az UEFA-tiltást nem kerülheti ki

A Ferencváros labdarúgócsapata 51 esztendő elteltével nyert meg egyenes kieséses párharcot európai kupasorozatban. A Ludogorec kiejtése után immár a legjobb nyolc közé jutás a cél az Európa-ligában, a második számú sorozatban. A portugál SC Braga ellen különleges felszerelésben lép pályára a magyar bajnok a Groupama Arénában.

Razgrádban a Ludogoreccel szemben aranyban, otthon zöld-fehérben pompázott, a Braga ellen fehérben fog pályára lépni a Ferencváros (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Zöld-fehér büszkeség, piros-fehér-zöld szív. Nem csak a Fradiért, a nemzet színeiért is játszunk

– kommentálja a Ferencváros hivatalos felületein, hogy az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára készült legújabb mezében, egyedi szerelésben lép pályára csütörtökön (21.00, Groupama Aréna, tv: M4 Sport) az SC Braga elleni hazai Európa Liga-nyolcaddöntőn. A leírás szerint mellkason és a mez ujján cikkcakkos mintában fut végig a piros-fehér-zöld magyar zászló motívuma, amelyet a mez fehér alapja finom átmenetes mintázatával helyez kortárs, modern köntösbe. Az FTC-címer a mez közepén kapott helyet, a szívnél pedig az alkalomhoz illően kokárda található. A képek alapján tiszta fehérben pompáznak majd a játékosok, akiknek azonos színű lesz a mezük, a nadrágjuk és a sportszáruk.

Szigorú szabályok

A felvételen is látható kokárdát – bármennyire szeretnék – a mérkőzésen nem viselhetik a Fradi játékosai.

„Labdarúgóink az UEFA előírásai miatt egy módosított változatban, kokárda nélkül, kontrasztosabb feliratozású mezben lépnek majd pályára, amely megfelel a nemzetközi szabályozásnak” – áll a klub indoklásában. A Ferencváros nyilván nem szeretne hasonló helyzetbe kerülni, mint a Magyar Labdarúgó-szövetség a Nagy-Magyarország-jelkép használhatósággal kapcsolatos vitában.