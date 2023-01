Reagált az MLSZ a kitiltott Nagy-Magyarország-molinók ügyében

– Az MLSZ égisze alá tartozó hazai bajnoki és kupamérkőzéseken a jogszabályok értelmében, a szervező dönthet arról, hogy milyen molinók bevitelét engedélyezi – szögezte le lapunk megkeresésére a Magyar Labdarúgó-szövetség. Arról tájékoztattak: nem tiltották be a Nagy-Magyarországot ábrázoló jelképeket. Jelezték ugyanakkor, hogy a jelképet a FARE (Football Against Racism in Europe) UEFA-ra vonatkozó katalógusa tartalmazza. Mint ismert, az UEFA által kiszabott súlyos büntetések indoklásában előszeretettel hivatkozik a FARE jelentéseire.

Ezért a nemzetközi klub- és válogatott mérkőzéseken, az UEFA és a FIFA, illetve ezekkel együttműködve a FARE ellenőre jelentésében rögzíti a jelkép megjelenítését, amely fegyelmi eljárást von maga után

– jelezték a magyar szövetség részéről. Hozzátették: „a politikai üzenetek megjelenítése az UEFA és a FIFA szabályai szerint tiltottak, ezért az alkalmazott szabályzatok alapján megbüntethetik az MLSZ-t.”

Ezt megelőzendő a szövetség – mindaddig, amíg az UEFA erre vonatkozó fegyelmi gyakorlata nem változik – továbbra sem engedélyezheti a molinó bevitelét és mindenkitől azt kéri, a válogatott mérkőzésein tekintsenek el az ilyen zászlók és molinók megjelenítésétől, ezzel segítve a nemzeti csapatot abban, hogy telt ház előtt játszhassa mérkőzéseit.

Az MLSZ kitért a sálak viselésére is, ami más kategóriába tartozik.

A nemzetközi szabályok alapján a nézők ruházatának – ebből a szempontból történő

– vizsgálata az MLSZ-nek nem feladata. Így fordulhat elő, hogy egy időben bárki, akár több száz néző is hasonló sálat visel a stadion különböző területein ezzel semmilyen szabályt nem sértve – ismertette a Magyar Labdarúgó-szövetség. Tudatták azt is, hogy a Nagy-Magyarország megjelenítésre vonatkozó rész az UEFA által használt FARE-kiadvány a Monitoring discriminatory signs symbols in Europen football 2016 elnevezésű kiadványban is szerepel.

Amint arról korábban beszámoltunk, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) határozata nyomán a Magyar Labdarúgó-szövetség nem engedélyezi Nagy-Magyarország jelkép használatát az UEFA által szervezett mérkőzéseken.