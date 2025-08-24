Bayer Zsolt: Mondtam már! Ne nézz félre!

Lassan ezek lesznek többségben Nyugaton. Ezek. Tudom, mi jutott eszedbe, mit kellene ezekkel csinálni. Igen, szerintem is. És remélem, hamarosan ki is lesz mondva, jó hangosan, s aztán következik a cselekvés. Szisztematikusan és könyörtelenül.
S hogy el ne felejtsem! Az összes palesztin zászlót lengető és Hamászt éltető kártékony és felesleges idióta ezeket bátorítja.
S mi lesz, ha akad majd egy szülő, aki nem viseli el tovább ezeket, és megkeresi az elkövetőket egy jó hatlövetűvel?
Azt az apát tökéletesen meg fogom érteni.
És az lesz a polgárháború előszobája.
Ha az lesz az ára a normális világ visszatérésének és ezeknek a patkányoknak az eltakarításának, hát az lesz az ára…
https://www.facebook.com/61577267830024/posts/749955264668901/
Viccelődni is lehet…
…természetesen, azzal sincs semmi baj, nagy valószínűséggel vérmérséklet kérdése
Elvileg a tiszások szobrot állítanak…
…élethű lesz.
Nahát! Micsoda meglepetés!
Nyilván egy milánói katolikus iskola fehér tanulója a tettes, vagy egy izlandi bálnavadász. Erre tessék!
Ideje a MOK vezetőségével is kezdeni valamit
Publicistánk legújabb bejegyzése.
Hollandia aggasztó kormányozhatatlansága
Éljen gusztus 20., kotmányunk ünnepe!
Orbán Viktor De Gaulle szerepében
A sokszínűség idiótái
Viccelődni is lehet…
…természetesen, azzal sincs semmi baj, nagy valószínűséggel vérmérséklet kérdése
Éljen gusztus 20., kotmányunk ünnepe!
A RÉGI JOBB VOLT – „Valaki végre egyszer nem szigorú vigyázzállásban énekelte a Himnuszt…”
Elvileg a tiszások szobrot állítanak…
…élethű lesz.
Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…
2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.
Viccelődni is lehet…
…természetesen, azzal sincs semmi baj, nagy valószínűséggel vérmérséklet kérdése
Elvileg a tiszások szobrot állítanak…
…élethű lesz.
Nahát! Micsoda meglepetés!
Nyilván egy milánói katolikus iskola fehér tanulója a tettes, vagy egy izlandi bálnavadász. Erre tessék!
Ideje a MOK vezetőségével is kezdeni valamit
Publicistánk legújabb bejegyzése.