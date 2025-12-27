konfliktusbalatonilángos

A június a balatoni lángos áráról szólt, tovább drágult az olaj - a legolvasottabb gazdasági cikkeink júniusban

A júniusi előszezon központi témája egyértelműen a lángos volt – pontosabban a balatoni lángos ára, árképzése. Az izraeli–iráni konfliktus is borzolta a kedélyeket és persze drágította az olajat. Mutatjuk a június legolvasottab gazdasági cikkeit.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 6:25
A fegyveres konfliktusok egyértelműen árfelhajtó tényezők bizonyos dolgokban, az izraeli-iráni háború hatására az olaj drágult jelentősen, a béke pedig árcsökkenést hozott Fotó: Martin Divisek Forrás: MTI/EPA
Becsületbeli ügy lett idehaza a lángos ára idén nyáron, így a közösségi oldalakon olykor elszabadulnak indulatok a kommentszekcióban, ha erre terelődött a szó. A Sonline megnézte, mennyibe kerül a magyar nyár nélkülözhetetlen büféétke, a lángos.

Ezer forinttól indult a lángos ára, a legdrágább sem kerültek többe 3500-nál
Fotó: Vendel Lajos

Összességében elmondható, a sima lángost a Balaton mindkét partján 1200 forintért lehetett kapni, a sajtos átlagára 1700-1800 forint volt, míg a sajtos-tejfölösért a legtöbb helyen 2200-2400 forintot kellett fizetni.

Balatoni lángosárak – legyen mihez viszonyítani 2026-ban

A beszámolók szerint jellemzően visszafogottan, öt-tíz százalékkal emelték nyárra a balatoni lángos árát. De olyan is akadt, főleg az előszezonban, aki 2024-es árakon számolta az étket. Alsóörsön, a Strand sétányon található Gyuri lángosozója – a tulajdonos Lángi György harminc éve süt lángost. A Világgazdaságnak elmondta, a tavalyi évhez képest nagyjából 10 százalékkal emelte meg a lángosok árát. 

  • Ezzel a sima vagy fokhagymás ára 1200, 
  • a tejfölös 1700, 
  • a sajtos 1700, 
  • a sajtos-tejfölös 2000 forintba kerül, 
  • a legdrágább a nutellás lángos, amelynek ára 2500 forint volt.

Ez nagyjából leírja az előbb említett átlagot is. 

A továbbiakban néhány extrább lángos árát gyűjtöttük össze, legyen mihez viszonyítani 2026-ban.

A szárszói lángosozót tavaly nyitotta meg a fizetős strandon Lehoczky Zsolt, miután a korábbi, balatonföldvári büfésoron hosszú ideje működő üzlethelyiséget elbontotta az önkormányzat.  A legextrább tejföl-bacon-lila hagyma feltétkombinációval gazdagított változatot 2200-ért kínálta. A fonyódi lángos és palacsinta üzlet a legdrágább töltött lángost 2700 forintért adta. A tihanyi Móló büfé évtizedek óta üzemel a strand bejáratánál, ott a bolognaival töltöttet háromezer forint körül árulták, ugyanezt Siófokon 3250 forintért kínálták.

Ezt okozza egy fegyveres konfliktus

Júniusban sem nyugodtak a kedélyek világszerte: pillanatok alatt hatalmas áremelkedést regisztráltak a globális olajpiacon, miután Izrael és Irán súlyos csapásokat mért egymásra. A befektetők azért reagáltak pánikszerűen, mert a harcok nem csupán az iráni olajkitermelést és -exportot, hanem a létfontosságú Hormuzi-szoros biztonságát is veszélyeztették. A fegyveres konfliktus súlyos gazdasági következményekkel járhatott volna, egyértelműen árfelhajtó tényező, különösen az amúgy is energiára éhes és versenyképességi gondokkal küzdő Európa számára, ahol Brüsszel orosz energiahordozókra vonatkozó tiltási tervei tovább fokozhatták volna a krízist. Mint ismert, ezt a fegyveres konfliktust Donald Trump amerikai elnök hathatós fellépésével sikerült lezárni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

