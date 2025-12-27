A június a balatoni lángos áráról szólt, tovább drágult az olaj - a legolvasottabb gazdasági cikkeink júniusban

Becsületbeli ügy lett idehaza a lángos ára idén nyáron, így a közösségi oldalakon olykor elszabadulnak indulatok a kommentszekcióban, ha erre terelődött a szó. A Sonline megnézte, mennyibe kerül a magyar nyár nélkülözhetetlen büféétke, a lángos.

Ezer forinttól indult a lángos ára, a legdrágább sem kerültek többe 3500-nál

Fotó: Vendel Lajos

Összességében elmondható, a sima lángost a Balaton mindkét partján 1200 forintért lehetett kapni, a sajtos átlagára 1700-1800 forint volt, míg a sajtos-tejfölösért a legtöbb helyen 2200-2400 forintot kellett fizetni.

Balatoni lángosárak – legyen mihez viszonyítani 2026-ban

A beszámolók szerint jellemzően visszafogottan, öt-tíz százalékkal emelték nyárra a balatoni lángos árát. De olyan is akadt, főleg az előszezonban, aki 2024-es árakon számolta az étket. Alsóörsön, a Strand sétányon található Gyuri lángosozója – a tulajdonos Lángi György harminc éve süt lángost. A Világgazdaságnak elmondta, a tavalyi évhez képest nagyjából 10 százalékkal emelte meg a lángosok árát.

Ezzel a sima vagy fokhagymás ára 1200,

a tejfölös 1700,

a sajtos 1700,

a sajtos-tejfölös 2000 forintba kerül,

a legdrágább a nutellás lángos, amelynek ára 2500 forint volt.

Ez nagyjából leírja az előbb említett átlagot is.

A továbbiakban néhány extrább lángos árát gyűjtöttük össze, legyen mihez viszonyítani 2026-ban.

A szárszói lángosozót tavaly nyitotta meg a fizetős strandon Lehoczky Zsolt, miután a korábbi, balatonföldvári büfésoron hosszú ideje működő üzlethelyiséget elbontotta az önkormányzat. A legextrább tejföl-bacon-lila hagyma feltétkombinációval gazdagított változatot 2200-ért kínálta. A fonyódi lángos és palacsinta üzlet a legdrágább töltött lángost 2700 forintért adta. A tihanyi Móló büfé évtizedek óta üzemel a strand bejáratánál, ott a bolognaival töltöttet háromezer forint körül árulták, ugyanezt Siófokon 3250 forintért kínálták.

