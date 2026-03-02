Szijjártó Péter: Nem Magyarország, hanem az EU szigetelődött el

A politikus arra a felvetésre, miszerint mit tenne, ha az Európai Unió „normális vezetésű” lenne, és ő ülne Kaja Kallas székében, úgy reagált, hogy maga a felvetés is „kicsit sci-fis”, mert – mint fogalmazott – „ha valami sose szeretnék lenni, akkor a brüsszeli tisztségviselő soha”. Hozzátette: ez szerinte „pontosan az az agyrém, mint a kupak”, majd arról beszélt, hogy Brüsszelben szerinte sokan jó fizetésért, nagy irodákban ülve azon gondolkodnak, mivel bizonyítsák a létjogosultságukat, és így születhetnek olyan döntések, mint hogy „ne lehessen levenni a kupakot a palackokról”.

Úgy fogalmazott, ha megkérdeznék – „csak ne kelljen betölteni a funkciót” –, akkor azt mondaná, hogy jelenleg a legfontosabb feladata egy európai tisztségviselőnek, aki az Európai Unió külügyeivel foglalkozik, az kellene legyen, hogy megszüntesse az Európai Unió elszigeteltségét.

Emlékeztetett arra, hogy őt tizenegy és fél éve azzal bírálják, hogy külpolitikai stratégiájával elszigeteli Magyarországot, ugyanakkor szerinte nem lehet elszigetelt az az ország, amelynek miniszterelnöke az egyetlen olyan politikai vezető Európában, aki mind a négy világhatalmi centrumban helyet foglaló politikai vezetővel egyszerre jó kapcsolatot tud fenntartani.

Álláspontja szerint valójában azok vannak elszigetelve, akik ezzel vádolják Magyarországot, mert mára az Európai Unió gyakorlatilag elveszítette jelentőségét, „politikában is, meg gazdaságban is”.

Példaként említette, hogy jelenleg is zajlanak tárgyalások egy Európában zajló háború megoldásáról, amelyeknél – elmondása szerint – ott ülnek az amerikaiak és az arabok, de az európaiak nincsenek jelen, miközben a háború Európában zajlik.

Úgy vélekedett, az Európai Unió azzal szigetelte el magát az Egyesült Államoktól, hogy nyolc éven keresztül „egy ilyen bunkóságverseny zajlott az európai politikusok között, hogy ki az, aki nagyobb bunkó megjegyzést tud tenni az amerikai elnökre”.

Hozzátette: ezekre a megjegyzésekre nem csak ők emlékeznek.