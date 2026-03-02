Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy, a közösségimédia-platformján megosztott videóban válaszolt egy igen érdekes kérdésre, amit egy beszélgetés alkalmával tett fel számára az egyik résztvevő.
Szijjártó Péter: Nem Magyarország, hanem az EU szigetelődött el
A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Unió mára politikai és gazdasági értelemben is elszigetelődött, miközben egy Európában zajló háborúról úgy folynak tárgyalások, hogy az európaiak nincsenek ott az asztalnál. Szijjártó Péter úgy véli, Brüsszel hibás döntései – az orosz szankcióktól kezdve a Kínával és az Egyesült Államokkal való kapcsolatok megromlásáig – súlyosan rontották az unió mozgásterét.
A politikus arra a felvetésre, miszerint mit tenne, ha az Európai Unió „normális vezetésű” lenne, és ő ülne Kaja Kallas székében, úgy reagált, hogy maga a felvetés is „kicsit sci-fis”, mert – mint fogalmazott – „ha valami sose szeretnék lenni, akkor a brüsszeli tisztségviselő soha”. Hozzátette: ez szerinte „pontosan az az agyrém, mint a kupak”, majd arról beszélt, hogy Brüsszelben szerinte sokan jó fizetésért, nagy irodákban ülve azon gondolkodnak, mivel bizonyítsák a létjogosultságukat, és így születhetnek olyan döntések, mint hogy „ne lehessen levenni a kupakot a palackokról”.
Úgy fogalmazott, ha megkérdeznék – „csak ne kelljen betölteni a funkciót” –, akkor azt mondaná, hogy jelenleg a legfontosabb feladata egy európai tisztségviselőnek, aki az Európai Unió külügyeivel foglalkozik, az kellene legyen, hogy megszüntesse az Európai Unió elszigeteltségét.
Emlékeztetett arra, hogy őt tizenegy és fél éve azzal bírálják, hogy külpolitikai stratégiájával elszigeteli Magyarországot, ugyanakkor szerinte nem lehet elszigetelt az az ország, amelynek miniszterelnöke az egyetlen olyan politikai vezető Európában, aki mind a négy világhatalmi centrumban helyet foglaló politikai vezetővel egyszerre jó kapcsolatot tud fenntartani.
Álláspontja szerint valójában azok vannak elszigetelve, akik ezzel vádolják Magyarországot, mert mára az Európai Unió gyakorlatilag elveszítette jelentőségét, „politikában is, meg gazdaságban is”.
Példaként említette, hogy jelenleg is zajlanak tárgyalások egy Európában zajló háború megoldásáról, amelyeknél – elmondása szerint – ott ülnek az amerikaiak és az arabok, de az európaiak nincsenek jelen, miközben a háború Európában zajlik.
Úgy vélekedett, az Európai Unió azzal szigetelte el magát az Egyesült Államoktól, hogy nyolc éven keresztül „egy ilyen bunkóságverseny zajlott az európai politikusok között, hogy ki az, aki nagyobb bunkó megjegyzést tud tenni az amerikai elnökre”.
Hozzátette: ezekre a megjegyzésekre nem csak ők emlékeznek.
A vámmegállapodás kapcsán úgy fogalmazott, hogy „szegény Von der Leyen és csapata” egy olyan megállapodásnak tapsolt, amely szerint az európaiak hatszor annyi vámot fizetnek, miközben az amerikaiak a tíz helyett nullát, és ezt szerinte ünnepelni kellett mint sikert. Úgy látta, ez annyira kínos volt, hogy néhány perc után még az európai liberális védővilág sem értette.
Beszélt arról is, hogy az Európai Unió – megfogalmazása szerint – „ezekkel az agyament szankciókkal” elszigetelte magát az oroszoktól, amelyek szerinte sokkal jobban sértik az európai gazdaság érdekeit, mint az oroszt.
Hozzátette, Kínától is elszigetelte magát az EU azzal, hogy rendszerszintű riválisnak nevezi. Felvetette a kérdést, milyen rendszereknek kellene versenyezniük, amikor Kínában másfél milliárdan élnek, Európában pedig mintegy ötszázmillióan, és szerinte nem indokolt elvárni, hogy Kína is olyan rendszert működtessen, mint Európa.
Úgy vélte, inkább azokon a területeken kellene együttműködni, ahol ez szükséges vagy kölcsönösen előnyös.
Összegzésként úgy fogalmazott, hogy szerinte itt tart Európa jelenleg, és külügyi főképviselőként ilyen, az Európai Unió elszigeteltségének felszámolását célzó intézkedései lennének.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
