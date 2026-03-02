Már eddig is nyilvánvaló volt, hogy a TCK toborzói szinte csak erőszakos módszereket alkalmazva kényszerítik az ukrán lakosokat a katonai szolgálatra. A most napvilágot látott eset tökéletes példája annak, hogy a kijevi vezetés szemet huny az állampolgárait érő mindennapos jogsértő terror felett, amit saját katonái követnek el. Dnyipróban megpróbálták mozgósítani a Roman Kaptelov, a Nép Szolgája párt Verhovna Rada-képviselőjét. A parlamenti képviselő maga számolt be erről a Telegram-csatornáján – írja a Strana.
Ukrán parlamenti képviselőt próbáltak mozgósítani Dnyipróban
Dnyipró városában a TCK ismeretlen, maszkot viselő tagjai próbálták mozgósítani Roman Kaptelovot, a Nép Szolgája párt parlamenti képviselőjét. Az ukrán politikus saját Telegram-csatornáján számolt be az incidensről, amely során fegyverrel is megfenyegették.
Kaptelov elmondása szerint autóját maszkot viselő férfiak állították meg, akik egy kisbuszból szálltak ki. Nem mutattak fel semmilyen igazolványt, és az egyik toborzó fegyverrel, valamint fizikai erőszakkal fenyegette meg a képviselőt.
Nyilvánosan felszólítok, mint Ukrajna parlamenti képviselője, hogy ezt a helyzetet azonnal rendezzék. Már nem bírom tovább. Ugyanez történik minden nap: maszkot viselő emberek, dokumentumok és azonosítás nélkül, felfegyverkezve, megfélemlítik és megalázzák az állampolgárokat
– kommentálta az incidenst Kaptelov.
Korábban egy képviselő arról számolt be, hogy az ukrán világbajnok dámajátékost rohamcsapatokhoz sorozták be. Korábban Dnyipróban egy egyedülálló apát is mozgósítottak, annak ellenére, hogy érvényes halasztással rendelkezett.
Borítókép: TCK-toborzók igazoltatás közben (Fotó: AFP)
