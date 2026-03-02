Már eddig is nyilvánvaló volt, hogy a TCK toborzói szinte csak erőszakos módszereket alkalmazva kényszerítik az ukrán lakosokat a katonai szolgálatra. A most napvilágot látott eset tökéletes példája annak, hogy a kijevi vezetés szemet huny az állampolgárait érő mindennapos jogsértő terror felett, amit saját katonái követnek el. Dnyipróban megpróbálták mozgósítani a Roman Kaptelov, a Nép Szolgája párt Verhovna Rada-képviselőjét. A parlamenti képviselő maga számolt be erről a Telegram-csatornáján – írja a Strana.

Egy ukrán képviselőt akartak elrabolni a toborzók. Forrás: Facebook