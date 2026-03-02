Lecsaptak a rendőrök a vasúti átjáróban, szórták a százezres bírságokat + videó

Az akció során több szabályszegést is rögzítettek: négy járművezető, köztük egy autószállító tréleré a tilos jelzés ellenére hajtott át a síneken. A legmegdöbbentőbb eset egy fordos taxisofőrhöz köthető. A férfi az előtte, a piros jelzésnél szabályosan megálló autót kikerülve haladt tovább, majd áthajtott az átjárón – figyelmen kívül hagyva a tilos jelzést és a nyilvánvaló balesetveszélyt.

A vasúti átjárónál elkövetett ilyen jellegű szabályszegésért járművezetőnként százezer forint közigazgatási bírság jár. A pénzbüntetés azonban eltörpül amellett a kockázat mellett, amit egy tilos jelzésen való áthajtás jelent. Egy érkező szerelvény esetében esély sincs korrigálni a hibát.