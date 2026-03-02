Egy ukrán elemző szerint Kijev jó döntést hozott az olajblokáddal

Az elemző a videón arról beszél, hogy az ukrán diplomácia meglehetősen jó lépést tett az olajblokáddal. Kornyijenko szerint egy ponton helyreáll majd az ellátás, persze csak lassan, tehát az ukrán vezetés az elemző szerint addig húzza majd az újraindítást, ameddig csak tudja.

Egy ponton helyreáll majd az ellátás, de ez nem fog gyorsan megtörténni, ez pedig a politikai nyomásgyakorlás, a politikai játszma része lesz – hangsúlyozta az elemző.

Dmitro Kornyijenko szerint tehát Magyarország energiaellátásának a veszélyeztetése és a zsarolás jó húzás volt az ukrán vezetés részéről, ahogy azt is egyértelművé tette az elemző, hogy a Barátság vezeték újraindítása egyértelműen egy politikai játszma része lesz, amelynek célja a magyar választások befolyásolása.