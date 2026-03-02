Dmitro Kornyijenko nemrég nyíltan beszélt róla, hogy az olajblokád valóban a nyomásgyakorlás eszköze. Az ukrán elemző egy műsor vendégeként úgy fogalmazott, hogy jó lépésnek tartja, amit Kijev tett – számol be róla az Origo.
Egy ukrán elemző szerint Kijev jó döntést hozott az olajblokáddal
Dmitro Kornyijenko egy műsorban nemrég arról beszélt, hogy véleménye szerint Kijev jó döntést hozott az olajblokáddal. Az ukrán elemző szerint a vezeték újraindítása egyértelműen a politikai nyomásgyakorlás és a játszma része.
Az elemző a videón arról beszél, hogy az ukrán diplomácia meglehetősen jó lépést tett az olajblokáddal. Kornyijenko szerint egy ponton helyreáll majd az ellátás, persze csak lassan, tehát az ukrán vezetés az elemző szerint addig húzza majd az újraindítást, ameddig csak tudja.
Egy ponton helyreáll majd az ellátás, de ez nem fog gyorsan megtörténni, ez pedig a politikai nyomásgyakorlás, a politikai játszma része lesz – hangsúlyozta az elemző.
Dmitro Kornyijenko szerint tehát Magyarország energiaellátásának a veszélyeztetése és a zsarolás jó húzás volt az ukrán vezetés részéről, ahogy azt is egyértelművé tette az elemző, hogy a Barátság vezeték újraindítása egyértelműen egy politikai játszma része lesz, amelynek célja a magyar választások befolyásolása.
Korábban egy ukrán elemző, Ljudmilla Pokrovcsuk már kijelentette, hogy Ukrajna egyértelműen Magyar Pétert akarja látni a választás győzteseként. Az elemző szerint Magyar Péter Ukrajna oldalára fog állni a választások után és „barátkozni fog Kijevvel”, mert nem lesz más választása, ha meg akarja javítani Magyarország kapcsolatát Brüsszellel. Az elemző azonban egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy Magyar Péter erről a választásokig nem beszélhet nyíltan.
Az elemző szerint Magyar Péter tökéletesen érti, hogy Ukrajna biztonsága Európa biztonsága is, és habár szeretnének tőle több támogatást, megértik, hogy miért nem beszél erről a kérdésről.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
