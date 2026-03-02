Magyar PéterUkrajnaGöd

Magyar Péter ukránokkal járatná le a kormányt a gödi Samsung-gyárral kapcsolatban

Újabb, nagy visszhangot kiváltó Facebook-bejegyzés került nyilvánosságra, amelyben Magyar Péterre hivatkozva ukrán állampolgárok jelentkezését várják a gödi Samsung-gyárral kapcsolatos negatív tapasztalatokkal. A poszt szerint a történetek célja a kormány bírálata.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 7:39
Magyar Péter
Magyar Péter Forrás: AFP
A Facebook-bejegyzésben személyesen Magyar Péterre hivatkoznak, aki a poszt szerint egy megadott e-mail-címen várja olyan ukránok jelentkezését, akik valami negatívat tudnak mondani a gödi gyárról, nyilván a magyar kormány lejáratása céljából – számolt be róla az Ellenpont

Magyar Péter a ukránokkal járatná le a kormányt a gödi Samsung-gyárral kapcsolatban
Magyar Péter a ukránokkal járatná le a kormányt a gödi Samsung-gyárral kapcsolatban. Fotó: AFP

A poszt szerzője még fordítási segítséget is felajánl az embereknek. Az írást a „Slava Ukraini! (Dicsőség Ukrajnának)” köszönéssel zárja az elvileg Magyarország vezetésére készülő Tisza Párt támogatója. Vagyis bármennyire is tagadja Magyar Péter, ebből is látszik, hogy milyen szoros az együttműködés az ukránok és a Tisza Párt között – mutat rá a cikk.

Kedves ukránok! Tudom, hogy sokan dolgoztak a gödi Samsung gyárban. (…)
Magyar Péter készített egy interjút az egyik dolgozóval, amiből nagyon sok minden kiderült (sajnos senki sem lepődött meg). Péter most létrehozta ezt az e-mail-címet: (…)
Ha van saját történetetek, ide küldhetitek el. Ha segítségre van szükségetek a magyar nyelvvel, megpróbálok maximálisan segíteni (több mint 25 éve élek itt, állampolgár vagyok, és aktívan követem a híreket).​ Nagyon köszönöm a figyelmet, és Slava Ukraini (Dicsőség Ukrajnának)!

 – olvasható a bejegyzésben.

Forrás: Facebook

Innentől tagadhatatlan, hogy Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij összejátszik a Tisza választási esélyeinek javítása érdekében. De nem ez az első, erős gyanú.

In this handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on February 24, 2026, Ukraine's President Volodymyr Zelensky (R) greets European Commission President Ursula von der Leyen (L) prior to a meeting of Coalition of the Willing in Kyiv, as Ukraine marks the fourth anniversary of Russia's invasion. (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij. Fotó:  AFP

Az Ellenpont szerint ez a sokadik egyértelmű jel Magyar Péterék szoros együttműködésére az ukránokkal.

Hogy Magyar Péter az ukránok segítségével igyekszik hatalomra jutni, azt több jel is bizonyítja: (Egyébként közel másfél évvel ezelőtt Radnai Márk boldogan bejelentette, hogy a Tisza Párt szimpatizánsainak 58 százaléka Ukrajna az uniós tagsága mellett van.)

  • Magyar Péter és Orbán Anita néhány hete Münchenben olyan háborúpárti vezetőkkel egyeztetett, mint Donald Tusk lengyel miniszterelnök, és Friedrich Merz német kancellár, akik teljes mellszélességgel állnak ki az ukránok korlátlan támogatása mellett. Úgy hírlik, hogy közvetítőkön keresztül az ukránokkal is tárgyaltak Magyar Péterék a Barátság kőolajvezetékről.
  • Néhány hete a Politicón kiszivárgott egy cikk Zelenszkij tervével, amelynek több pontja is kizárólag Orbán Viktor kormányának megbuktatását célozza. A 3. pont szerint „Magyarországon megbukik a nemzeti kormány és a Tisza Párt megszavazza Ukrajna felvételét”. Az ukránok tehát Magyar Péterben látják azt a lehetőséget, hogy megszavazza az ukrán gyorsított uniós csatlakozást, és a korlátlan fegyverrel és anyagi forrásokkal való támogatást.
  • Az Ellenpont korábbi cikkében azt is összegyűjtötte, hogy hány ukrán közéleti szereplő és katonai vezető szurkol Magyar Péter győzelmének, és válogatott szidalmakkal mocskolja Orbán Viktort. Mindkét dolog hátterében az áll, hogy az ukránok Magyar Péterben lehetőséget látnak, mert tudják, hogy ő nem tud nemet mondani Brüsszelnek és Zelenszkijnek.
  • A Tisza Világ applikációt egy ukrán cég, a PettersonApps készítette, amely ráadásul ezer szálon köthető az ukrán hadsereghez, és a neofasiszta szélsőségesekhez. Ide kerültek a magyar emberek adatai.
  • Magyar Péter ukrán kém barátja, Tseber Roland és bucsai, gyanús hátterű kísérője, Skirják Krisztián többször kiálltak Magyar Péter mellett.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)

