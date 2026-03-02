Ismét ezer elesett katonája maradványait kapta vissza Ukrajna

Az isztambuli megállapodások értelmében lehetőség nyílt Ukrajna számára, hogy Oroszországtól hazaszállítsa elesett katonái holttesteit. Az első repatriáció júniusban történt, és azóta több ezer holttestet adtak vissza.

A Telegramon közzétett bejegyzésében a koordinációs főhadiszállás köszönetet mondott a Nemzetközi Vöröskeresztnek a segítségéért a legutóbbi repatriáció lebonyolításában, továbbá az ukrán fegyveres erők polgári-katonai együttműködéséért, a Fegyveres Erők Intézkedéseinek Biztosításáért Felelős Közös Központnak, valamint a Belügyminisztérium és az Egészségügyi Minisztérium alá tartozó bűnüldöző szerveknek.

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben beszámoltunk, január 29-én ezer, a harcokban elesett ukrán katona holttestét adták át Ukrajnának az orosz fél közlése szerint. Az ukrán hatóságok megkezdték az elhunytak azonosítását, ám jelezték: az átadás körülményei miatt az eljárás elhúzódhat. Az átadás tényét a hadifoglyok ügyeivel foglalkozó ukrán koordinációs főparancsnokság is megerősítette. Tájékoztatásuk szerint az illetékes szervek minden szükséges eljárást elindítottak annak érdekében, hogy az elhunytakat azonosítsák és hivatalosan nyilvántartásba vegyék.

Borítókép: Harcban elesett ukrán katonák sírjai (Fotó: AFP)