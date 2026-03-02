katonaUkrajnarepatriáció

Ismét ezer elesett katonája maradványait kapta vissza Ukrajna

Ukrajna ezer elesett katona holttestét szállította haza egy újabb repatriációs művelet keretében február 26-án. Oroszország ezzel párhuzamosan 35 elesett katona holttestének átvételéről számolt be. A repatriáció az úgynevezett isztambuli megállapodások keretében valósult meg.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 1:30
Harcban elesett ukrán katonák sírjai
Harcban elesett ukrán katonák sírjai Forrás: AFP
Február 26-án a Hadifoglyokkal Való Bánásmód Koordinációs Főhadiszállása  közölte, hogy Ukrajna ezer elesett katona holttestét szállította haza – számolt be az eseményről a The Kyiv Independent.

Ismét ezer elesett katonája maradványait kapta vissza Ukrajna
Ismét ezer elesett katonája maradványait kapta vissza Ukrajna Fotó: AFP

A bűnüldöző szervek nyomozói, az ukrán szakértői intézmények képviselőivel együtt, minden szükséges intézkedést megtesznek a hazaszállított elhunytak azonosítása érdekében

– közölte a koordinációs főhadiszállás.

Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója, Vlagyimir Megyinszkij elmondta, hogy Oroszország ezzel párhuzamosan 35 elesett orosz katona holttestét kapta vissza.

Az isztambuli megállapodások értelmében lehetőség nyílt Ukrajna számára, hogy Oroszországtól hazaszállítsa elesett katonái holttesteit. Az első repatriáció  júniusban történt, és azóta több ezer holttestet adtak vissza.

A Telegramon közzétett bejegyzésében a koordinációs főhadiszállás köszönetet mondott a Nemzetközi Vöröskeresztnek a segítségéért a legutóbbi repatriáció lebonyolításában, továbbá az ukrán fegyveres erők polgári-katonai együttműködéséért, a Fegyveres Erők Intézkedéseinek Biztosításáért Felelős Közös Központnak, valamint a Belügyminisztérium és az Egészségügyi Minisztérium alá tartozó bűnüldöző szerveknek.

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben beszámoltunk, január 29-én ezer, a harcokban elesett ukrán katona holttestét adták át Ukrajnának az orosz fél közlése szerint. Az ukrán hatóságok megkezdték az elhunytak azonosítását, ám jelezték: az átadás körülményei miatt az eljárás elhúzódhat. Az átadás tényét a hadifoglyok ügyeivel foglalkozó ukrán koordinációs főparancsnokság is megerősítette. Tájékoztatásuk szerint az illetékes szervek minden szükséges eljárást elindítottak annak érdekében, hogy az elhunytakat azonosítsák és hivatalosan nyilvántartásba vegyék.

Borítókép: Harcban elesett ukrán katonák sírjai (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

