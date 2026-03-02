Február 26-án a Hadifoglyokkal Való Bánásmód Koordinációs Főhadiszállása közölte, hogy Ukrajna ezer elesett katona holttestét szállította haza – számolt be az eseményről a The Kyiv Independent.
Ismét ezer elesett katonája maradványait kapta vissza Ukrajna
Ukrajna ezer elesett katona holttestét szállította haza egy újabb repatriációs művelet keretében február 26-án. Oroszország ezzel párhuzamosan 35 elesett katona holttestének átvételéről számolt be. A repatriáció az úgynevezett isztambuli megállapodások keretében valósult meg.
A bűnüldöző szervek nyomozói, az ukrán szakértői intézmények képviselőivel együtt, minden szükséges intézkedést megtesznek a hazaszállított elhunytak azonosítása érdekében
– közölte a koordinációs főhadiszállás.
Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója, Vlagyimir Megyinszkij elmondta, hogy Oroszország ezzel párhuzamosan 35 elesett orosz katona holttestét kapta vissza.
További Külföld híreink
Az isztambuli megállapodások értelmében lehetőség nyílt Ukrajna számára, hogy Oroszországtól hazaszállítsa elesett katonái holttesteit. Az első repatriáció júniusban történt, és azóta több ezer holttestet adtak vissza.
A Telegramon közzétett bejegyzésében a koordinációs főhadiszállás köszönetet mondott a Nemzetközi Vöröskeresztnek a segítségéért a legutóbbi repatriáció lebonyolításában, továbbá az ukrán fegyveres erők polgári-katonai együttműködéséért, a Fegyveres Erők Intézkedéseinek Biztosításáért Felelős Közös Központnak, valamint a Belügyminisztérium és az Egészségügyi Minisztérium alá tartozó bűnüldöző szerveknek.
Ahogy arról egy korábbi cikkünkben beszámoltunk, január 29-én ezer, a harcokban elesett ukrán katona holttestét adták át Ukrajnának az orosz fél közlése szerint. Az ukrán hatóságok megkezdték az elhunytak azonosítását, ám jelezték: az átadás körülményei miatt az eljárás elhúzódhat. Az átadás tényét a hadifoglyok ügyeivel foglalkozó ukrán koordinációs főparancsnokság is megerősítette. Tájékoztatásuk szerint az illetékes szervek minden szükséges eljárást elindítottak annak érdekében, hogy az elhunytakat azonosítsák és hivatalosan nyilvántartásba vegyék.
Borítókép: Harcban elesett ukrán katonák sírjai (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrán akció veszélyére figyelmeztetett Moszkva
Eközben az orosz védelmi minisztérium két tömeges támadásról számolt be.
Irán a figyelem középpontjában, rettegés a Közel-Keleten
Napi hírösszefoglaló.
Trump: Teljes erővel folytatjuk + videó
Nem engedhetjük meg, hogy egy terrorista hadsereget felállító nemzet ilyen fegyverekkel rendelkezzen – jelentette ki az Egyesült Államok elnöke.
Irán nevében lövöldözött egy bevándorló Texasban + videó
Az amerikai hatóságok potenciális terrorcselekményként kezelik az ügyet.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrán akció veszélyére figyelmeztetett Moszkva
Eközben az orosz védelmi minisztérium két tömeges támadásról számolt be.
Irán a figyelem középpontjában, rettegés a Közel-Keleten
Napi hírösszefoglaló.
Trump: Teljes erővel folytatjuk + videó
Nem engedhetjük meg, hogy egy terrorista hadsereget felállító nemzet ilyen fegyverekkel rendelkezzen – jelentette ki az Egyesült Államok elnöke.
Irán nevében lövöldözött egy bevándorló Texasban + videó
Az amerikai hatóságok potenciális terrorcselekményként kezelik az ügyet.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!