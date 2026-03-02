MoszkvaOroszországUkrajna

Ukrán akció veszélyére figyelmeztetett Moszkva

Oroszországnak vannak információi egy ukrán szabotázsakcióval kapcsolatban, ami a Török Áramlatot érintheti. Moszkva erre figyelmeztette Ankarát is, a hadsereg pedig a közlés szerint sikeres támadásokat hajtott végre.

Brém-Nagy Márton
2026. 03. 02. 3:02
Fotó: SEFA KARACAN Forrás: ANADOLU
Oroszország több ízben is tájékoztatta Törökországot Kijev arra vonatkozó terveiről, hogy megtámadja az orosz gázt szállító fekete-tengeri gázvezetékeket – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára pénteken újságíróknak. Moszkva a közlés szerint megbízható információkkal rendelkezik. 

Peszkov szerint Moszkva már megtette a szükséges lépéseket
Peszkov szerint Moszkva már megtette a szükséges lépéseket. Fotó: Anadolu/Sefa Karacan

„A szakszolgálatainknak van erre vonatkozó információjuk, ők rögzítik a kijevi rezsim új szabotázsokra való felkészülésének kíséreteit” – mondta.

A fekete-tengeri gázvezetékek elleni támadás lehetőségéről Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden tett ismételten említést az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetői testületének tanácskozásán.

„A Fekete-tenger alján lefektetett gázvezetékeink lehetséges felrobbantásáról van szó. Ez az úgynevezett Török Áramlat és Kék Áramlat. Nem nyugszanak” – mondta akkor, nem konkretizálva a terveket és „Oroszország ellenfeleit” nevezve meg potenciális elkövetőként.

Peszkov pénteken megígérte, hogy a Kreml be fogja jelenteni a háromoldalú ukrajnai rendezési tárgyalások folytatásának dátumát, amint erről végleges megállapodás születik. A Kreml szóvivője az európai országok körében uralkodó hangulatra hivatkozva úgy vélekedett, hogy újabb kísérlet történhet a befagyasztott orosz kintlévőségek „ellopására”.

„A letéteményes országok, Belgium, kategorikusan ellenzi ezt. Van még egy sor más ország is, amely tisztában van egy ilyen döntés, azaz az eszközeink kisajátításának elkerülhetetlen negatív következményeivel” – hangoztatta.

Moszkva a fronton is sikerekről számolt be

Két tömeges és hat csoportos csapást mért az orosz hadsereg a héten ukrán hadiüzemekre, az ukrajnai energetikai, üzemanyag- és közlekedési infrastruktúra katonai célokra használt létesítményeire, drónok raktáraira és indítási helyeire, valamint az ukrán fegyveres erők és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire – közölte a moszkvai védelmi minisztérium pénteken.

A tárca a támadásokat az orosz polgári célpontok elleni „terrortámadásokra” adott válasznak nevezte.

Egyes hadijelentések szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, elfoglalva egy-egy települést a harkivi, a donyecki, a dnyipropetrovszki és a zaporizzsjai régióban, a „különleges hadművelet” övezetében pedig több mint 8700 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel lőszer-, üzemanyag- és anyagi-műszaki raktárakat, 22 irányított légibombát, amerikai HIMARS sorozatvetők 50 rakétáját, négy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, öt Flamingo nagy hatótávolságú manőverező robotrepülőgépet, 132 páncélozott harcjárművet, három sorozatvetőt, továbbá 2041 repülőgép-típusú drónt.

 

A TASZSZ hírügynökség katonai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy az orosz hadsereg helyenként 15 kilométerre közelítette meg a donyecki régió nyugati részén találkató Kramatorszk megerősített várost.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást. Kurszkban egy autószerelő műhelyt ért csapás következtében egy civil életét vesztette, hárman pedig megsebesültek. A luhanszki régióban tűz ütött ki több üzemanyag-létesítményben.

Az orosz Szövetség Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a luhanszki régióban hazaárulás gyanújával őrizetbe vett egy helyi lakost, aki katonai információkat gyűjtött az ukrán titkosszolgálat számára. Novoszibirszkben és Bredszkben elfogtak egy-egy fiatalt, aki „külföldről érkezett utasításra” töltőállomáson készült tüzet okozni.

 

A voronyezsi regionális bíróság pénteki közlés szerint hattól 12 évig terjedő szabadságvesztésre ítélt három, 18 és 20 év közötti fiatalt, vasútvonalon az ukrán titkosszolgálat megbízásából elkövetett szabotázsért.

Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva elfogadhatatlannak nevezte, hogy Kijev tíz, még mindig Ukrajnában fogva tartott Kurszk megyei lakosért cserébe Oroszország elleni jogellenes cselekmények miatt letartóztatott ukránok szabadon bocsátását követeli. Moszkalkova szerint az orosz félnek többször is elküldték ezeknek a személyeknek a listáját. Az ombudsman rámutatott, hogy az ukrán katonák által elhurcolt civilek nem követtek el olyan cselekményeket, amelyek kárt okozhattak volna Ukrajnának és hadseregének.

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság: további egy évig érvényes a menedékesek okmánya

A háború elől menekülő ukránok tartózkodási engedélyét meghosszabbította a hivatal. Közleményükben azt írták: az orosz–ukrán háború elől menekülő, Magyarország által menedékesként elismert külföldi állampolgárok tartózkodási engedély okmányainak érvényességi ideje az okmányon fizikailag megjelenített érvényességi idő helyett 2027. március 4. napja.

Hozzátették: ennek értelmében függetlenül attól, hogy a kiállított menedékes tartózkodási okmányon milyen dátum – 2023., 2024., 2025. vagy 2026. március 4. – szerepel érvényességi időként, az okmány érvényessége a jogszabály erejénél fogva 2027. március 4-e.

Ezen okmányokkal kapcsolatban sem a menedékes jogállású ügyfeleknek, sem a menekültügyi hatóságnak nincs további teendője – emelték ki.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság kéri az érintetteket, hogy a főigazgatóság weboldalán kísérjék figyelemmel a hírek menüpontot, ahol a menekültügyi hatóság naprakész információkkal szolgál az érdeklődőknek.

Borítókép: Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

