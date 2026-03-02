Ukrán akció veszélyére figyelmeztetett Moszkva

Oroszország több ízben is tájékoztatta Törökországot Kijev arra vonatkozó terveiről, hogy megtámadja az orosz gázt szállító fekete-tengeri gázvezetékeket – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára pénteken újságíróknak. Moszkva a közlés szerint megbízható információkkal rendelkezik.

Peszkov szerint Moszkva már megtette a szükséges lépéseket. Fotó: Anadolu/Sefa Karacan

„A szakszolgálatainknak van erre vonatkozó információjuk, ők rögzítik a kijevi rezsim új szabotázsokra való felkészülésének kíséreteit” – mondta.

A fekete-tengeri gázvezetékek elleni támadás lehetőségéről Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden tett ismételten említést az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetői testületének tanácskozásán.

„A Fekete-tenger alján lefektetett gázvezetékeink lehetséges felrobbantásáról van szó. Ez az úgynevezett Török Áramlat és Kék Áramlat. Nem nyugszanak” – mondta akkor, nem konkretizálva a terveket és „Oroszország ellenfeleit” nevezve meg potenciális elkövetőként.

Peszkov pénteken megígérte, hogy a Kreml be fogja jelenteni a háromoldalú ukrajnai rendezési tárgyalások folytatásának dátumát, amint erről végleges megállapodás születik. A Kreml szóvivője az európai országok körében uralkodó hangulatra hivatkozva úgy vélekedett, hogy újabb kísérlet történhet a befagyasztott orosz kintlévőségek „ellopására”.