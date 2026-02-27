Az ukránok sajtóhírek szerint egyszer, három évvel ezelőtt már megkísérelték felrobbantani a Török Áramlatot, de akkor az oroszok meg tudták akadályozni. Néhány héttel ezelőtt bizonyították be a német hatóságok, hogy 2022 szeptemberében az Északi Áramlat gázvezetéket is az ukránok robbantották fel, hogy megakadályozzák Európa ellátását az olcsó orosz gázzal – írta az Ellenpont.

2022. szeptember 29-én készített és közzétett képen látható, ahogy gáz szivárog az Északi Áramlat gázvezetékből Fotó: HANDOUT / Airbus DS 2022

A portál felhívta a figyelmet arra is, hogy „az ukránok a Török Áramlat elleni terrorakcióval is a magyar választásokba akarnak beavatkozni, Magyar Péter mellett.

Zelenszkij és Brüsszel számára ugyanis kulcsfontosságú lenne a Tisza Párt győzelme, mert Magyar Péter nem tudna nemet mondani a brüsszeli és ukrán követeléseknek

– hangsúlyozta az Ellenpont, kiemelve: „A Politico éppen a napokban írta meg, hogy az ukránok elismerték, már fel is vették a kapcsolatot Magyar Péterékkel. Az Európai Bizottság pedig eldöntötte, hogy három nappal a magyar választások után, április 15-én megtiltja az orosz gázszállításokat. Nem véletlen, hogy Magyar Péter hallgat, sem a Barátság kőolajvezeték leállítása, sem az ukrán fenyegetések, sem a brüsszeli tervek ügyében nem szólal meg. Azért nem, mert együttműködik Zelenszkijjel és Brüsszellel. ”