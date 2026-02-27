északi áramlattörök áramlateurópaMagyar Péter

A Török Áramlat gázvezeték felrobbantására készülhetnek az ukránok

Fel akarják robbantani a Török Áramlat gázvezetéket az ukránok, ez derült ki egy orosz titkosszolgálati jelentésből. Ezzel megszűnne Magyarország gázellátása, a rezsicsökkentés ellehetetlenülne, és az energiaárak az egekbe szöknének – írta az Ellenpont.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 10:10
A török határ közelében található gázátviteli állomás - képünk illusztráció Fotó: BAKR AL KASEM Forrás: ANADOLU
Az ukránok sajtóhírek szerint egyszer, három évvel ezelőtt már megkísérelték felrobbantani a Török Áramlatot, de akkor az oroszok meg tudták akadályozni. Néhány héttel ezelőtt bizonyították be a német hatóságok, hogy 2022 szeptemberében az Északi Áramlat gázvezetéket is az ukránok robbantották fel, hogy megakadályozzák Európa ellátását az olcsó orosz gázzal – írta az Ellenpont.

2022. szeptember 29-én készített és közzétett képen látható, ahogy gáz szivárog az Északi Áramlat gázvezetékből Fotó: HANDOUT / Airbus DS 2022
2022. szeptember 29-én készített és közzétett képen látható, ahogy gáz szivárog az Északi Áramlat gázvezetékből Fotó: HANDOUT / Airbus DS 2022

A portál felhívta a figyelmet arra is, hogy „az ukránok a Török Áramlat elleni terrorakcióval is a magyar választásokba akarnak beavatkozni, Magyar Péter mellett. 

Zelenszkij és Brüsszel számára ugyanis kulcsfontosságú lenne a Tisza Párt győzelme, mert Magyar Péter nem tudna nemet mondani a brüsszeli és ukrán követeléseknek

– hangsúlyozta az Ellenpont, kiemelve: „A Politico éppen a napokban írta meg, hogy az ukránok elismerték, már fel is vették a kapcsolatot Magyar Péterékkel. Az Európai Bizottság pedig eldöntötte, hogy három nappal a magyar választások után, április 15-én megtiltja az orosz gázszállításokat. Nem véletlen, hogy Magyar Péter hallgat, sem a Barátság kőolajvezeték leállítása, sem az ukrán fenyegetések, sem a brüsszeli tervek ügyében nem szólal meg. Azért nem, mert együttműködik Zelenszkijjel és Brüsszellel. ”

Az Ellenpont idézte Vlagyimir Putyin szavait is. Az orosz elnök úgy fogalmazott az oroszországi Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatótanácsa előtt.

Az ukránok a Fekete-tenger alatt futó földgázvezetékek, a Török Áramlat és a Kék Áramlat felrobbantását tervezik. Most olyan információk érkeznek – ezek orosz operatív adatok –, amelyekben arról van szó, hogy esetleg felrobbanthatják a Fekete-tenger fenekén futó gázrendszereinket. Ez az úgynevezett Török Áramlat és a Kék Áramlat.

Az Északi Áramlatot is az ukránok robbantották fel

2022. szeptember 28-án az ukránok robbantották fel az Északi Áramlat gázvezetéket, hogy megakadályozzák, hogy Oroszország olcsó orosz gázt szállítson Nyugat-Európának. A parancsot közvetlenül Valerij Zaluzsnij akkori vezérkari főnök adta ki, akit Ruszin-Szendi Romulusz jó barátjának nevez,  de nehezen képzelhető el, hogy Zelenszkij elnök végső engedélye nem kellett a terrortámadáshoz. 

Az ukránok igyekeztek az oroszokra hárítani a terrortámadás elkövetését, Zelenszkij azt állította ilyet soha nem tenne. Azóta kiderült, hazudott 

–  fogalmazott az Ellenpont. 

A Török Áramlat Magyarország számára is fontos

„A Török Áramlat nemcsak Magyarország szempontjából kulcsfontosságú, Európa esetében is nagy jelentőséggel bír.  Ezt mutatja, hogy a délkelet-európai piacra irányuló gázvezeték kihasználtsága ugyan mérséklődött a háború következményeként, de továbbra is napi 51 millió köbméter gáz folyik rajta” – írta a portál, hozzátéve: 

2026 eleje óta február közepéig az ezen az útvonalon zajló gázszállítás 7,12 százalékkal volt magasabb, mint 2025 azonos időszakában. Ez azt jelenti, hogy az év első másfél hónapjában mintegy 2,55 milliárd köbméter orosz gáz érkezett be. Csak januárban 10 százaléknál is magasabb aránnyal nőtt az orosz gáz exportja Európába.

Borítókép: A török határ közelében található gázátviteli állomás – képünk illusztráció (Fotó: AFP)

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

