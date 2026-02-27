„Tudjuk, hogy a vezeték működőképes. Tudjuk, hogy Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij elnök azzal házal Brüsszelben, hogy a vezetéket nem lehet újraindítani” – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Orbán Viktor: Az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani!
Ismét eltelt egy nap, és Zelenszkij elnök még mindig nem indította újra az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken. Ezzel továbbra is veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát. Az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.
Orbán Viktor egyértelművé tette:
Elvárjuk Ukrajna elnökétől, hogy tegyen eleget az Unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket! A mai napon ezért egyeztetni fogok Robert Fico szlovák miniszterelnökkel.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)
