Orbán Viktor: Az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani!

„Tudjuk, hogy a vezeték működőképes. Tudjuk, hogy Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij elnök azzal házal Brüsszelben, hogy a vezetéket nem lehet újraindítani” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Unió brüsszeli kétnapos csúcstalálkozójának első napján, 2024. június 27-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fis / MTI Fotószerkesztőség