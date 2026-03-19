Dömötör Csaba

Dömötör Csaba: A magyar miniszterelnök állja a sarat

Ma reggelre már harminc százalékkal lőttek ki az európai gázárak az iráni események miatt – hangsúlyozta az európai parlamenti képviselő. Dömötör Csaba szerint ugyanakkor a fő téma nem ez, hanem az lesz, hogy hogyan adják oda a következő kilencvenmilliárd eurót Ukrajnának.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 14:23
Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
Habár lenne égető kérdés, amiről beszélnie kellene az EU-s vezetőknek, azonban ma ismét Ukrajna támogatásáról fognak egyeztetni. Dömötör Csaba egyébként jelezte közösségi oldalán, hogy mindeközben harminc százalékkal ugrottak meg ma reggelre a gázárak a kontinensen. 

Dömötör Csaba szerint az egyik legfelszültebb csúcstalálkozó lesz a mai
Dömötör Csaba szerint az egyik legfelszültebb csúcstalálkozó lesz a mai 
Fotó: @Vanik Zoltan

Helikopterek köröznek az Európai Parlament fölött, az egész EU-negyed fölött, aminek az az oka, hogy kezdődik az uniós csúcstalálkozó, ami szerintem az elmúlt évek legfeszültebb hangulatú csúcstalálkozója lesz, aminek az is az oka, hogy ma reggelre harminc százalékkal lőttek ki az európai gázárak az iráni háború miatt

 – hangsúlyozta friss videójában Dömötör Csaba. 

 

A politikus szerint ismét azt látjuk, mint az orosz–ukrán háború esetében, azaz hogy Európa kerül a legnehezebb helyzetbe. „Azért, mert ahelyett, hogy bővítette volna a beszerzési lehetőségeit, szűkítette azt, levágta magát a keleti energiaimportról, és most már nemcsak az a kérdés, hogy milyen áron fogjuk beszerezni az energiát, csak magasabb áron tudjuk, hanem az is, hogy egyáltalán lesz-e szükséges mennyiségű gáz és olaj” – hangsúlyozta. 

Ehhez képest az uniós csúcstalálkozón azt tekintik fő témának, hogy hogyan adják oda a következő 90 milliárd eurót Ukrajnának. A magyar miniszterelnök állja a sarat, várjuk a fejleményeket

– nyomatékosította Dömötör. 

Borítókép: Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai tanács

Békepárti fordulatra van szükség!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Nem engedjük, hogy kiszolgáltassák hazánkat Brüsszelnek vagy Kijevnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu