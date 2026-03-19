Dömötör Csaba: A magyar miniszterelnök állja a sarat

A politikus szerint ismét azt látjuk, mint az orosz–ukrán háború esetében, azaz hogy Európa kerül a legnehezebb helyzetbe. „Azért, mert ahelyett, hogy bővítette volna a beszerzési lehetőségeit, szűkítette azt, levágta magát a keleti energiaimportról, és most már nemcsak az a kérdés, hogy milyen áron fogjuk beszerezni az energiát, csak magasabb áron tudjuk, hanem az is, hogy egyáltalán lesz-e szükséges mennyiségű gáz és olaj” – hangsúlyozta.