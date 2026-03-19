Könnyekben tört ki az ítélethirdetés előtt a férfi, aki három ember halálát okozta az 1-es úton

Köztük egy gyermekét.

Forrás: MTI, Kemma2026. 03. 19. 14:19
Az 1-es főúton történt halálos baleset okozója a bíróságon Fotó: Hagymási Bence Forrás: Kemma/24 Óra
– Nagyon sajnálom, hogy ilyen tragédia kellett ahhoz, hogy észhez térjek – fogalmazott könnyek közt a férfi, akit hat és fél év börtönbüntetésre ítélt a Tatabányai Járásbíróság, miután kábítószer befolyása alatt vezetett, és három ember halálát okozta az 1-es úton. A Kemma beszámolóját az esetről ide kattintva olvashatja. 

Az elkövető tavaly januárban autóvezetésre alkalmatlan állapotban, éjjeli látási viszonyok mellett, nedves úton 125-135 kilométeres sebességgel fejezett be egy előzést az 1-es úton, Tatabányán. A saját sávjába visszatérve későn észlelte az előtte 60-70 kilométeres sebességgel haladó autót. Az ütközésben a sértett gépjárműve megpördült, a vízelvezető árokba sodródott, majd a betonfalnak csapódott.

A balesetben elszenvedett sérülések miatt a vétlen gépjármű sofőrje a kórházban, két utasa a helyszínen meghalt. 

A harmadik utas hat-nyolc hét alatt gyógyuló sérüléseket szenvedett. A Tatabányai Járásbíróság a baleset okozóját hat év hat hónap börtönbüntetésre, a közúti járművezetéstől való végleges eltiltásra ítélte.

A végzés nem jogerős, az ügyész három napot tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére, a vádlott és védője enyhítésért jelentett be fellebbezést.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
