Könnyekben tört ki az ítélethirdetés előtt a férfi, aki három ember halálát okozta az 1-es úton

A balesetben elszenvedett sérülések miatt a vétlen gépjármű sofőrje a kórházban, két utasa a helyszínen meghalt.

A harmadik utas hat-nyolc hét alatt gyógyuló sérüléseket szenvedett. A Tatabányai Járásbíróság a baleset okozóját hat év hat hónap börtönbüntetésre, a közúti járművezetéstől való végleges eltiltásra ítélte.

A végzés nem jogerős, az ügyész három napot tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére, a vádlott és védője enyhítésért jelentett be fellebbezést.