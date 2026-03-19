Könnyekben tört ki az ítélethirdetés előtt a férfi, aki három ember halálát okozta az 1-es úton

– Nagyon sajnálom, hogy ilyen tragédia kellett ahhoz, hogy észhez térjek – fogalmazott könnyek közt a férfi, akit hat és fél év börtönbüntetésre ítélt a Tatabányai Járásbíróság, miután kábítószer befolyása alatt vezetett, és három ember halálát okozta az 1-es úton. A Kemma beszámolóját az esetről ide kattintva olvashatja.
Az elkövető tavaly januárban autóvezetésre alkalmatlan állapotban, éjjeli látási viszonyok mellett, nedves úton 125-135 kilométeres sebességgel fejezett be egy előzést az 1-es úton, Tatabányán. A saját sávjába visszatérve későn észlelte az előtte 60-70 kilométeres sebességgel haladó autót. Az ütközésben a sértett gépjárműve megpördült, a vízelvezető árokba sodródott, majd a betonfalnak csapódott.
A balesetben elszenvedett sérülések miatt a vétlen gépjármű sofőrje a kórházban, két utasa a helyszínen meghalt.
A harmadik utas hat-nyolc hét alatt gyógyuló sérüléseket szenvedett. A Tatabányai Járásbíróság a baleset okozóját hat év hat hónap börtönbüntetésre, a közúti járművezetéstől való végleges eltiltásra ítélte.
A végzés nem jogerős, az ügyész három napot tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére, a vádlott és védője enyhítésért jelentett be fellebbezést.
