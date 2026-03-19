Új Gripenek érkeznek, javítóhangár épül a Leopardokhoz + videó

– A Leopardok otthonába megyünk. Tata, ahol ezek a modern harckocsik laknak, kap egy új harcjárműjavító hangárt – közölte új videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként beszerzett Leopard 2A7HU harckocsiflottájának teljessé válása alkalmából rendezett eseményen Tatán 2025. december 12-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a haderőfejlesztés nemcsak a haditechnikai eszközökről szól.

Nagyon fontos, hogy egy jól felépített haderőben ne csak kiváló katonák, erős fegyverrendszerek, de jó infrastruktúra is legyen

– fogalmazott.

Az új létesítmény a harcjárművek karbantartását és javítását szolgálja, hozzájárulva a haditechnikai eszközök üzembiztonságához és a honvédség működőképességéhez.

– Most Tatán egy hangárt veszünk át.

Erőt ígértünk, erőt építettünk

– hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A honvédelmi miniszter március 11-én közölte, hogy 18 vadászgépre bővülő Gripen-flottával tovább erősítik hazánk biztonságát: június 30-ig négy új Gripen vadászgép érkezik Kecskemétre.