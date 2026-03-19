Új Gripenek érkeznek, javítóhangár épül a Leopardokhoz + videó

– A Leopardok otthonába megyünk. Tata, ahol ezek a modern harckocsik laknak, kap egy új harcjárműjavító hangárt – közölte új videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a haderőfejlesztés nemcsak a haditechnikai eszközökről szól.
Nagyon fontos, hogy egy jól felépített haderőben ne csak kiváló katonák, erős fegyverrendszerek, de jó infrastruktúra is legyen
– fogalmazott.
Az új létesítmény a harcjárművek karbantartását és javítását szolgálja, hozzájárulva a haditechnikai eszközök üzembiztonságához és a honvédség működőképességéhez.
– Most Tatán egy hangárt veszünk át.
Erőt ígértünk, erőt építettünk
– hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A honvédelmi miniszter március 11-én közölte, hogy 18 vadászgépre bővülő Gripen-flottával tovább erősítik hazánk biztonságát: június 30-ig négy új Gripen vadászgép érkezik Kecskemétre.
