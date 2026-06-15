Jó vonaton ül-e Magyar Péter?

Ha valóban sikerül rangos külföldi vendégeket megnyerni, hogy jöjjenek el az évfordulóra – Magyar a párizsi útján meghívta a francia elnököt is –, ez házigazdaként is jó bemutatkozási lehetőséget jelenthet számára. Addig azonban még számos kül- és ­Európa-politikai csatát kell megvívnia. Mindjárt e héten az Európai Tanács ülésén debütálhat Brüsszelben. A diplomácia azt diktálja, új fiú ne rontson ajtóstul a házba, csak éppen az elkerülhetetlen viták – így az EU 2028–34-es keretköltségvetéséről, amellyel kapcsolatban már nem lehet majd orbánozni – nem várnak addig, amíg a tanács junior tagja komfortosabban nem érzi magát a tapasztaltabbak körében. Az osztrák kancellárral találkozva – miközben a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés megkerülhetetlen feszültségpont a két ország között – Magyar azt mondta: „nem lesz mindenben egyetértés, de ez nem is baj”, illetve „Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának. Ez nem azt jelenti, hogy […] nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekei mellett, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klub tagja, akkor a klub szabályait betartja és annak közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett.”

Ez nagyon érdekes megfogalmazás: Magyar Péter pedzegeti, mi lenne a dolga (tudniillik a magyarok képviselete, eleget hallhatta ezt Orbán Viktorról), csakhogy nem veszi észre, hogy ugyanazok körében akarja magát jól érezni, akiknek éppen ez nem áll az érdekükben. Azokkal utazik egy kupéban, akiknek a társasága – mint Ursula von der Leyené, Manfred Weberé, de sorolhatnánk az egész néppárti, sőt fősodorbeli nómen­klatúrát – a befogadottság jó érzését adhatja Brüsszelben, különösen egy kezdő politikusnak.

Azontúl, hogy a beígért 16,4 milliárd euróval kézben tartják Magyart, éppen ők azok, akik rossz irányba viszik Európát és vele bennünket. Ez a migrációtól kezdve Ukrajna elvakult háborús támogatásán át az elhibázott energiapolitikáig számos kérdésben megmutatkozott.