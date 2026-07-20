Új átkost faragnak a tizenhat évből

Vegyük észre, hogy a tiszás kormány a szemünk előtt írja át közelmúltunk történelmét – ha hagyjuk ellenvetés nélkül. Mégpedig gyors ütemben teszi, mert ahogy a balatoni halsütő is tisztában van azzal, augusztus végéig tart a szezon, Magyar Péterék pedig azzal, hogy a Tisza népszerűsége sem tart örökké, előbb-utóbb csalódni fog bennük a támogatóik egy – csak az a kérdés, mekkora – része. Addig ütik tehát a vasat, amíg meleg, avagy a szöget a Dísz térihez hasonló átnevezőtáblákba. Most kell cezúrát vonniuk, most kell az „átkost” megteremteniük, most kell lehatárolniuk – akárcsak egy amerikai filmben – a „jó emberek” uralmát a „rossz emberekétől”. Nem fogunk csodálkozni, ha a közmédia hírműsorainak újraindítását, amelyben természetesen immár „független, jó emberek” fognak független-objektív híreket szolgáltatni, olyan csinnadrattával harangozzák be – hol másutt, mint a Facebookon, amelyet mindenki olvas és néz –, hogy azok is lelkesen üdvözlik majd, akik azelőtt sem néztek meg egyetlen M1-műsort, és ezután sem fognak. Mindebben segítségükre van, hogy az ellentábor – noha ad életjeleket, mint a Stop, önkény! tüntetésen – fásult, csalódott az áprilisi választási eredmény miatt, önvizsgálatot tart, tagjai egymásra mutogatnak, és a felbomlás egyes jeleit is meg lehetett figyelni.

Nem lesz ez mindig így. A „nagy rendszerváltás” szemfényvesztés azzal együtt, hogy a Tisza által szükségesnek tartott változások levezényléséhez kétségkívül praktikus jogi és politikai eszköz a kétharmados parlamenti többség, amelyet a magyar választási törvény egyszerű választási többség birtokában is biztosít a győztesnek ugyanúgy, ahogy korábban a Fidesz javára is tette. Az 1989–90-es rendszerváltáskor, amely az ország berendezkedésének a mostaninál sokkal gyökeresebb átalakítását jelentette, a választók mintegy 85 százaléka szavazott valamely rendszerváltó pártra (és a többiek jelentős része is elfogadta utóbb az új feltételrendszert). Most áprilisban a Tisza Pártra 53 százalék voksolt, tehát 47 nem, figyelmen kívül hagyva most a nem szavazókat. Nyilvánvaló, hogy Magyarországon nem 3,4 millióan élünk.