Róka nem képviselheti a csirkét, azaz szlovák a magyart

– Melyek lehetnek ezek?

– Nézetem szerint az önálló parlamenti bejutáshoz a teljes közösséget meg kell szólítani, össze kell fogni. Új arcokra, szakmai alapokra helyezett politikai megújulásra van szükség. Ennek előszobája lehetett volna az októberi megyei választásokon való megméretés, csak sajnos a párt strukturális felépítése azt eredményezte, hogy a járási szerveken keresztül a meghatározó helyeken újraválasztották magukat a jelöltek, ami sem a pluralizmust, sem a megújulást nem jelzi a választónak. Innen pedig aggályos, hogy a 2022-es megyei választási eredmény közelébe lehet-e most juttatni a pártot. Arról nem is szólva, hogy az utolsó esély kínálkozna most a magyar választók felrázására, mert nélkülük szinte lehetetlen megugrani a parlamenti öt százalékot. Mivel az általam vállalt lépések nem valósultak meg, úgy döntöttem, hogy kilépek ebből a körből, de a társadalmi tevékenységemet folytatni fogom. Döntésem nem hirtelen jött, az előző egy évben jeleztem már az országos elnöknek, hogy amennyiben a folyamatok más irányt vesznek, én nem tudom vállalni a további munkát a párt országos testületeiben.

– Ha a megújulás megvalósul, lehetséges lesz-e újra a magyarok kormányzati szerepvállalása is? Egyáltalán, szükségesnek tartja-e ezt a magyarok érdekérvényesítése szempontjából? Vagy úgy véli, szlovák pártok is láthatnak el ugyanúgy magyar, mint szlovák érdekképviseletet?

– Nem szükségesnek, hanem elengedhetetlennek tartom. Nézetem szerint először a parlamentet kellene elérni, de ehhez ki kell lépni abból, hogy a politikai képviselet jelentős részének a megyei szint az elérhető „üvegplafon”. Egyszerűen nem is érzik, hogy az ország és a közösség sorskérdéseire a válaszokat, megoldásokat a pozsonyi parlamenten keresztül lehet elérni. A községek tengerszint feletti magasság szerinti finanszírozása miatt hét éve küzdök, mert ez a déli régiókat sújtja, ahol mi élünk. A most zajló oktatási reform is egy durva átverés a jelenlegi kormánytól. A kollektív bűnösség elve szerinti vagyonelkobzások megállítására is szükség van, mert az bizony 1990-től rendszerszinten zajlik. Ezek mind-mind olyan témák, amelyeket kizárólag a parlamenten keresztül lehet orvosolni. A gazdasági beruházások és fejlesztések kérdéséről már nem is szólva. A szlovák párton keresztül való képviseletünkhöz picit viccelődve kérdezném: a róka talán tudja a csirke érdekeit képviselni? Merőben más ugyanis a szlovák pártok érdeke, mint a magyar párté. Nyilván nem általánosíthatok, de tisztán kell látni, hogy sajnos a szlovák politikai elit jelentős része még mindig egynemzetű államot vizionál, ebből fakadóan pedig a számbeli kisebbségek ügyei iránti affinitás a háttérbe szorul. Nem érdekük a kisebbségi lét fejlesztése. Sokan még mindig ellenségképként jelenítik meg a magyarokat, ami néha jól is jön nekik, mert el tudnak ezzel más, komolyabb ügyeket kendőzni. Lásd a Benes-dekrétumok ügyét, ahol a kollektív megbélyegzést nem elutasította a szlovák kormánykoalíció, hanem büntetőjogi kategóriává tette az ellene való felszólalást. Nyomásgyakorlás zajlott a részükről. Összességében rendszerszintű megoldásokat és változtatásokat kizárólag az önálló magyar képviselet hozhat, amely kormányalakításkor a parlamenti mérleg nyelve lehet.