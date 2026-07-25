Sült kacsa: ezért volt a nyár egyik legfontosabb fogása a régi magyar konyhában

A sült kacsa a paraszti konyha mindennapos fogása volt

Egy 1942-ben megjelent táplálkozáskutatási felmérés szerint egy hattagú békési napszámoscsalád vasárnapi ebédje kacsalevesből és lekváros tésztából állt, estére pedig kacsasült került az asztalra kenyérrel. Alig egy évvel később Debrecen környékén is azt jegyezték fel a néprajzkutatók, hogy a vasárnapi ebéd hagyományos első fogása a kacsaleves volt. Úgy tűnik, a nyári kacsa nemcsak az úri konyhák és Krúdy figuráinak kedvence volt, hanem a paraszti háztartásokban is fontos helyet foglalt el.

Olyannyira mindennapos ételnek számított, hogy a magyar kriminalisztika egyik legismertebb ügyében, a tiszazugi arzénes mérgezések történetében is felbukkan. Az esetről beszámoló, 1929-ben megjelent újságcikkek rendre említik a kacsalevest: az egyik asszony ebbe csempészte bele a férjének szánt arzént.

A töltött kacsa a századforduló ünnepi fogása volt

Ám nemcsak egyszerű, hétköznapi fogások készültek kacsából. A századforduló háziasszonyának egyik legnagyobb büszkesége a töltött kacsa lehetett. A Dunántúli szakácskönyv (1906) receptje szerint petrezselymes, húslében párolt rizzsel, sonkával, sült kacsamájjal és tojással töltötték meg, majd alaplében párolták, végül tejfölös mártással tálalták.

Alig három évtizeddel később, 1941-ben a Képes Vasárnap receptpályázatának második helyezettje ugyancsak töltött kacsát ajánlott, de addigra a töltelék még gazdagabbá vált. Borjú- és sertéshús, a kacsa aprólékja, gomba, füstölt nyelv, ecetes uborka és petrezselyem került bele. Mintha egy ünnepi lakoma minden ízét egyetlen ételbe akarták volna belesűríteni. A recept szerzője, Guszman Gabriella hozzátette, hogy melegen és hidegen egyaránt kitűnő, ezért a háziasszony akár előző nap is elkészítheti. Mint írja, „nagyon fontos, hogy a szeleteléshez jó éles késünk legyen”, hiszen a szépen szeletelhető töltött kacsa éppúgy a vendéglátás része volt, mint maga az étel.