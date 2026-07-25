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Sült kacsa: ezért volt a nyár egyik legfontosabb fogása a régi magyar konyhában

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Ha Krúdy Gyula hősei vendéglőbe ülnek, előbb-utóbb biztosan megérkezik az asztalra a ropogósra sült kacsa. Többnyire párolt vörös káposztával, néha egy pohár bor társaságában. Az Ínyesmester, Magyar Elek úgy tartotta, hogy nyáron az uborkasaláta vagy a jégdarabkákkal hűtött kovászos uborka még jobb mellé, különösen akkor, ha a déli pecsenye maradékát este, hidegen eszik. Ahogy lapozgatjuk a régi szakácskönyveket, hamar kiderül, hogy a sült kacsa nem csupán az ínyencek kedvence volt. Évszázadokon át kitüntetett helyet foglalt el a nyári magyar asztalon.

Bogos Zsuzsanna
2026. 07. 25. 6:55
Forrás: Fortepan/Konok Tamás
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A sült kacsa a paraszti konyha mindennapos fogása volt

Egy 1942-ben megjelent táplálkozáskutatási felmérés szerint egy hattagú békési napszámoscsalád vasárnapi ebédje kacsalevesből és lekváros tésztából állt, estére pedig kacsasült került az asztalra kenyérrel. Alig egy évvel később Debrecen környékén is azt jegyezték fel a néprajzkutatók, hogy a vasárnapi ebéd hagyományos első fogása a kacsaleves volt. Úgy tűnik, a nyári kacsa nemcsak az úri konyhák és Krúdy figuráinak kedvence volt, hanem a paraszti háztartásokban is fontos helyet foglalt el.

Olyannyira mindennapos ételnek számított, hogy a magyar kriminalisztika egyik legismertebb ügyében, a tiszazugi arzénes mérgezések történetében is felbukkan. Az esetről beszámoló, 1929-ben megjelent újságcikkek rendre említik a kacsalevest: az egyik asszony ebbe csempészte bele a férjének szánt arzént. 

A töltött kacsa a századforduló ünnepi fogása volt

Ám nemcsak egyszerű, hétköznapi fogások készültek kacsából. A századforduló háziasszonyának egyik legnagyobb büszkesége a töltött kacsa lehetett. A Dunántúli szakácskönyv (1906) receptje szerint petrezselymes, húslében párolt rizzsel, sonkával, sült kacsamájjal és tojással töltötték meg, majd alaplében párolták, végül tejfölös mártással tálalták.

Alig három évtizeddel később, 1941-ben a Képes Vasárnap receptpályázatának második helyezettje ugyancsak töltött kacsát ajánlott, de addigra a töltelék még gazdagabbá vált. Borjú- és sertéshús, a kacsa aprólékja, gomba, füstölt nyelv, ecetes uborka és petrezselyem került bele. Mintha egy ünnepi lakoma minden ízét egyetlen ételbe akarták volna belesűríteni. A recept szerzője, Guszman Gabriella hozzátette, hogy melegen és hidegen egyaránt kitűnő, ezért a háziasszony akár előző nap is elkészítheti. Mint írja, „nagyon fontos, hogy a szeleteléshez jó éles késünk legyen”, hiszen a szépen szeletelhető töltött kacsa éppúgy a vendéglátás része volt, mint maga az étel. 

Narancsmártás, kapribogyó – meglepően modern ízek

A szegedi főzőasszony, Rézi néni (1876) a kacsát majoránnával bedörzsölve, hagymával pirította meg, majd kevés ecettel, citromhéjjal és szemes borssal párolta puhára. Mellé tejfölös, kapribogyós mártást kínált és pirított burgonyát. A savanykás ízek ma talán szokatlannak tűnnek, a magyar konyhában azonban évszázadokon át megszokottnak számítottak.

A külföldi konyhák hatása sem kerülte el a magyar szakácskönyveket. A századfordulón, a Kugler Géza neve alatt megjelent – valójában több szerző által folyamatosan bővített és átdolgozott – szakácskönyvben például orosz kacsaleves receptjét is megtaláljuk. A levest babérlevél, bazsalikom és ánizs tette különlegessé. Egy, a Pesti Naplóban 1931-ben közölt recept pedig narancsmártással kínálta a töltött kacsát. A pecsenye szaftját vörösborral, narancslével és reszelt narancshéjjal főzték össze eszerint, így egyszerre született gyümölcsös, savanykás és fűszeres mártás. Alighanem a francia konyha klasszikus Bigarade-mártása ihlethette ezt, amelynek narancsos-savanykás ízvilága máig a sült kacsa egyik legelegánsabb kísérője. 

Ha egyetlen köretet kellene választani, amely évszázadok óta elválaszthatatlan a kacsától, alighanem a párolt vörös káposzta nyerne. Még Magyar Elek is azt írja, hogy a sült kacsa „környezetében többnyire párolt káposzta tartózkodik”, amelynek ízét kevés borecet, pirított cukor és egy csipet köménymag teszi teljessé. Nem véletlen, hogy Krúdy Gyula is újra meg újra visszatért ehhez az ételhez.
 

 

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