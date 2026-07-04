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Nem limonádéba szánták: meglepő, mire használták régen a citromot

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Ma a citromot elsősorban limonádéba facsarjuk vagy süteményekbe reszeljük a héját. A citrom azonban évszázadokon át ritka és drága különlegességnek számított Magyarországon: a főúri lakomák, a gyógyászat és a népszokások világából hosszú utat tett meg, mire a mindennapi konyha természetes alapanyagává vált.

Bogos Zsuzsanna
2026. 07. 04. 6:40
Forrás: pexels
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Így lett a citrom a népi kultúra része

Az évszázadok során azonban lassan kilépett a főúri konyhákból. Gvadányi József a 18. század végén már falusi keresztelői lakomán említi a citromos csirkét Rontó Pál című verses elbeszélésében.

A citrom közben a népszokásokban is megjelent:

  • Gömörben szerelmi babonák kelléke lett;
  • Baján a bunyevác lányok húsvéti ajándékként díszített citromot adtak egymásnak;
  • Gyöngyösön a céhes felvonulásokon citrom került a kardok hegyére;
  • Nyugat-Magyarországon pedig egészen az első világháborúig citromot kaptak a halottvivők, akik a gyászmenet alatt a kellemetlen szagok ellen és fertőtlenítő hatásában bízva szagolgatták.

A citrom az irodalmat is megihlette

Kosztolányi Dezső játékos Zsivajgó természet című írásában a citrom emberi tulajdonságokat ölt:

A régi kedvesed, akit elhagytál, s most sápkóros a bútól, és megsavanyodott a sok szenvedéstől.

Krúdy Gyula számára egészen más érzést keltett. Barátai visszaemlékezése szerint, ha pilisi disznótorba hívták, mindig gondoskodtak róla, hogy elkészüljön egyik kedvence, a citromos kolbász, amely írásaiban is időről időre felbukkan.

Az elfeledett citromos kolbász

Ez a ma már szinte ismeretlen különlegesség elsősorban a felvidéki és erdélyi szászok, valamint a dunai svábok konyhájában volt népszerű. Paprika helyett reszelt citromhéj és citromlé adta meg a karakterét, így frissebb, könnyedebb ízvilágot kapott, mint a hagyományos magyar kolbászok. Csáky Sándor 1929-es szakácskönyvében előkelő fogásként szerepel: vajastésztába csomagolva, gombával és fehér mártással tálalták.

A citrom egyszerre volt tehát gyógyszer, státuszszimbólum, fűszer, népszokások kelléke és irodalmi motívum. Mire a 20. századra mindenki számára elérhetővé vált, már évszázadok óta része volt a magyar kultúrának – még ha ezt ma már kevesen is tudják. 
 

 

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