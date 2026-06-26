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Hogyan lett magyar a törökparadicsom?

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A magyar konyha története nemcsak arról szól, mi került az asztalra, hanem arról is, mi nem. Ma már természetesnek vesszük, hogy a nyári piacokon a paradicsom és a paprika mellett ott sorakozik a padlizsán is. Száz éve viszont még különlegességnek számított. Meghonosításáért a kertészek mellett a kor szakácskönyvírói éppúgy sokat tettek, mint a női magazinok receptrovatai és a századforduló kulturális lapjai.

Bogos Zsuzsanna
2026. 06. 26. 20:28
Forrás: pexels
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Az erdélyi konyha és a bolgár kertészek szerepe

A padlizsán hazai elterjedését nagyrészt a bolgár kertészeknek, valamint az erdélyi konyhának köszönhette. Míg az ország nagy részén különlegességnek számított, Erdélyben balkáni hatásra a mindennapi étkezés részévé vált. Innen terjedt el a sült padlizsánból készített krém is, ami ma is a legismertebb padlizsános fogások közé tartozik.

Padlizsán a régi magyar szakácskönyvekben

A kor receptírói igyekeztek a padlizsánt nem egzotikus különlegességként, hanem sokoldalú és könnyen felhasználható alapanyagként bemutatni. A receptek között szerepelt:

  • szerecsendióval fűszerezett rántotta;
  • darálthússal és rizzsel töltött padlizsán;
  • tejfölös rakott ételek;ecetes savanyúság;
  • rántott padlizsán;
  • különféle rakott egytálételek.

Csáky Sándor egyik receptjében birka- és marhahús, zöldpaprika, paradicsom, zöldbab, krumpli és padlizsán került egymásra rétegezve. Egy másik változatban sertéshússal és fokhagymával készítette el az előzőleg palacsintatésztában kisütött padlizsánt, majd tej és tojás keverékével öntötte le. A leginkább kreatív megoldást Nagyasszony című lap 1936-os számának receptrovata közölte, itt a gulyáshoz ajánlották. Persze, itt nem a levesről van szó, hanem a pörkölt alapú húsételről, melynél a krumpli helyett javasolnak kockára vágott padlizsánt használni.

A régi receptekből egy egész kulturális térkép rajzolódik ki. Csáky török és szerb fogásokat mutatott be, Kovácsics Mátyás mediterrán ételeket népszerűsített, a női lapok pedig igyekeztek a magyar háztartások számára is ismerőssé tenni az alapanyagot. A padlizsán így egyszerre volt balkáni különlegesség, mediterrán utazások jóízű emléke és modern konyhai újdonság. 
 

 

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