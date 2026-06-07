Jég, gin és szalmaszál: így hódította meg száz éve Magyarországot a koktél

Sőt, a sherry cobbler alsószopori Nagy Ferencné Dunántúli szakácskönyvében (1906) is ott van. Mindez azt mutatja, hogy a századforduló magyar olvasói már találkozhattak azokkal az italokkal, amelyeket hajlamosak vagyunk a két világháború közötti koktélkultúrához vagy akár a 20. század második feléhez kötni.

A szesztilalom ajándéka

A koktélok világhódítása azonban valóban kicsit későbbi, az amerikai szesztilalomnak köszönhető. Az 1920-as években a rossz minőségű, házilag kutyult vagy illegálisan beszerzett alkoholt gyakran gyümölcslevekkel, szirupokkal, keserűlikőrökkel és fűszerekkel tették ihatóbbá. A koktél praktikus megoldásból aztán divat lett. Csáky Sándor 1929-ben megjelent, monumentális receptgyűjteményében (A huszadik század szakácsművészete) azt írja, az amerikai bartenderek viszonylag hamar megjelentek a nyugat-európai mulatókban, bárokban, hotelekben is. Így az újvilági italok egyre népszerűbbek és ismertek lettek, mígnem megjelentek a polgári háztartásokban is:

a cocktail mindenki által elismert étvágycsináló ital, amely oly közkedveltségnek örvend, hogy magánházakban a háziasszonyok külön kedveskednek étkezés előtt egy-egy pohárral a vendégeiknek.

És nemcsak Csáky írt erről. A Kincses Kalendáriom 1930-ban írt a „rafinált italművészet” színes csodatermékeiről, kilenc évvel pedig a Színházi Magazin is arról adott hírt, hogy a koktél korántsem a kiváltságosok itala.

Színházi Magazin, 1939

Ez a különös kedveltségnek örvendő ital bevonult a polgári életbe

– írják, majd arról számolnak be, hogy koktélpartira hívni néhány jóbarátot nagyjából ugyanazt jelenti immár, mint korábban ötórai teára vagy kávéra invitálni őket. A hangsúly a társasági élményen volt. Mi sem természetesebb, hogy Magyar Elek 1930-as években született szakácskönyvének gálavacsorákra ajánlott itallapján már a koktélokat is ott találjuk a magyar borok mellett.