Egy korty történelem: a csokoládé, a tea és a kávé titkai

A forró italok melegítették a testet és formálták az ízlést, divatot teremtettek. És bár ma már csak élvezeti cikknek tűnnek, a korabeli orvosok egészen mást gondoltak róluk...

Egy bögre forró ital (Fotó: fortepan/Bojár Sándor)

A 18. századi csodaszer: forró ital csokoládéból

K. Mátyus István, 18. században élt orvos írásaiban szinte csodaszerként említi a csokoládét:

Igen bőven táplál, meleg, de jóféle vékony vért csinál, az ortzát pirosítja, a Venus tüzét gerjeszti, a lélekzelést könnyebbíti, az agyvelőt erősíti…

– sorolja lelkesen, majd hozzáteszi, hogy még az asszonyi bajokra is gyógyír lehet. A kor orvosai valóban sokat vártak ettől az új italból, amely azonban csak lassan jutott el a magyar fogyasztókig. Luxus mivolta sokáig megmaradt. Cortez már 1528-ban elvitte Spanyolországba az első kakaóbabot, de a csokoládé hosszú ideig a nyugat-európai arisztokrácia kiváltsága volt. Az 1657-ben nyílt angliai csokoládéházakba még csak az igazán tehetősek térhettek be. Mégis, idővel a divat lassan beszivárgott a tehetősebb polgári otthonokba is, és eljutott hazánkba is.

Miért egészséges a csokoládé?

K. Mátyus azt is felsorolta, kinek ajánlott a csokoládé:

erőtlen öregeknek

étvágytalan gyerekeknek

szoptatós dajkáknak

A csokoládé szerinte ugyanis tápláló, erősítő, laktató. Itt természetesen nem a tejes, édes változatra kell gondolni, hanem az étcsokoládéra. Almási Balogh Pál, a 19. század orvosa hasonlóan vélekedett. A kávé, thé és csokoládé c. könyvében (1830) arról számol be, hogy a korabeli utazók különösen dicsérik a csokoládét, mert életerőt ad és kevéssel is jóllakik az ember. A hosszú, gyakran napokig tartó utazások idején ez nem kis előny volt.

Hogyan készült a forró csokoládé?

„A tsokoládé pogátsákat némellyek magában is eszik, de rend szerint italnak szokták készíteni” – írja K Mátyus a forró csokiról. Készítése nem volt bonyolult, ám a végeredmény annál finomabb. A korabeli leírások szerint egy kisebb „tsokoládé pogátsát” reszeltek vagy aprítottak bele fél ejtel (kb. 3,7 dl) forró vízbe, majd addig főzték és keverték, míg sűrű, habos ital nem lett belőle. Édesíteni nádmézzel lehetett, gyakran piskótát mártogattak bele. Némelyek víz helyett tejjel vagy borral főzték. A Képes Budapesti Szakácskönyv (1899) viszont tojássárgájával és porcukorral írja a forró csokoládé receptjét.