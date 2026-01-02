kocsis mátémagyar péterbayer show

Kocsis Máté: Magyar Péter az empátiahiány miatt alkalmatlan a politikai szerepre + videó

Magyar Pétert bírálta a Bayer show-ban Kocsis Máté, aki szerint az ellenzéki politikus nem képes mások problémáiba beleélni magát, ami önmagában is alkalmassági kérdéseket vet fel

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 19:12
Kocsis Máté és Bayer Zsolt Forrás: Facebook
Kocsis Máté a Bayer show vendégeként beszélt Magyar Péterről, akiről úgy fogalmazott: szerinte nem rendelkezik az empátiához szükséges képességekkel. A Fidesz frakcióvezetője azt mondta, hogy ez önmagában is alkalmatlanná teszi Magyar Pétert arra a politikai szerepre, amelyre jelentkezik.

Kocsis Máté hozzátette: tapasztalatai szerint egyre többen jutnak hasonló következtetésre, miután személyesen is találkoznak Magyar Péterrel. Elmondása szerint az országjárása során

 több olyan emberrel beszélt, akik kíváncsiságból mentek el meghallgatni őt, de csalódottan távoztak. 

Kocsis Máté úgy fogalmazott: sokan döbbenten szembesültek azzal, milyen benyomást kelt élőben Magyar Péter, és ez jelentősen eltér attól a képtől, amely köréje épült.

Borítókép: Kocsis Máté és Bayer Zsolt (Forrás: Facebook) 

                     
        
        
        

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

