Kocsis Máté: Magyar Péter az empátiahiány miatt alkalmatlan a politikai szerepre + videó

Kocsis Máté a Bayer show vendégeként beszélt Magyar Péterről, akiről úgy fogalmazott: szerinte nem rendelkezik az empátiához szükséges képességekkel. A Fidesz frakcióvezetője azt mondta, hogy ez önmagában is alkalmatlanná teszi Magyar Pétert arra a politikai szerepre, amelyre jelentkezik.

Kocsis Máté hozzátette: tapasztalatai szerint egyre többen jutnak hasonló következtetésre, miután személyesen is találkoznak Magyar Péterrel. Elmondása szerint az országjárása során

több olyan emberrel beszélt, akik kíváncsiságból mentek el meghallgatni őt, de csalódottan távoztak.

Kocsis Máté úgy fogalmazott: sokan döbbenten szembesültek azzal, milyen benyomást kelt élőben Magyar Péter, és ez jelentősen eltér attól a képtől, amely köréje épült.