Bajnai Gordon nyíltan beszállt a Tisza kampányába

A brüsszeli elit háborúpárti szólamai is visszaköszönnek abban az interjúban, amelyet Bajnai Gordon a HVG-nek adott. Emellett az egykori baloldali miniszterelnök támadta a kormányt, zsarnokságot emlegetett, és számonkérést sürgetett. Az interjú beszédes mozzanatai közé tartoznak a volt kormányfő választókat lenéző és megszorításokkal kapcsolatos mondatai. Noha azt állította, hogy nem dolgozik a Tisza Pártnak, Bajnai interjúja nyilvánvalóan Magyar Péterék törekvését segíti.

Munkatársunktól
2026. 01. 02. 15:54
Budapest, 2010. április 1. Bajnai Gordon miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatót tart az Országház Delegációs termében. A kormányfõ kabinetjének egyéves munkáját értékelte.
Bajnai Gordon teljes mellszélességgel beszállt Magyar Péterék kampányába – csak így értékelhető az az interjú, amelyet a súlyos megszorításokat levezénylő volt baloldali miniszterelnök a HVG-nek adott. A beszélgetés jelentős részében 

Bajnai szinte kizárólag a Fidesz–KDNP-kormányt bírálta, sőt démonizálta, miközben gyakorlatilag a patrióta kabinet egyetlen eredményét sem ismerte el. 

Szerinte a Fidesz az elmúlt másfél évtizedben „súlyos károkat okozott” és az országot „tartós lemaradásba” lökte. A milliárdos üzletember rá is licitált a baloldal megszokott bezzeg-Romániázására, amikor hazánkat az egész régiónkhoz viszonyítva sikertelennek próbálta beállítani.

Kritizál és démonizál

„Objektív mércék szerint Magyarország a lehetőségeihez képest sokkal rosszabbul teljesít, hiszen a velünk együtt az EU-hoz csatlakozó országok, de még a később jövők is szinte mind utolértek és lehagytak minket. Miközben nem látom, hogy kevesebb lenne a szuverenitásuk, vagy nagyobbak lennének a migrációs problémáik. Viszont jobban állnak a korrupciós mutatókban, elhozzák a nekik járó uniós pénzeket, náluk megfordult az elvándorlás, gyorsabban növekszik a gazdaságuk” – fejtegette.

Noha semmivel nem tudta alátámasztani, Bajnai azt is hangoztatta, hogy a kormány kiléptetné hazánkat az unióból:

„az Orbán-kormány arra készül, hogy egyszer, egy alkalmas pillanatban az ország ki fog kerülni az unióból, addig pedig a lehető legtöbbet próbálja kiszedni belőle, és a kereteket gyengíti”.

Zsarnokságot vizionál

A volt miniszterelnök olyan erősnek szánt idézetekkel is igyekezett sötét képet festeni a mai közállapotokról, mint hogy „ahol zsarnokság van, ott mindenki szem a láncban”. 

A kormánynak a világ nagyhatalmaival jó viszonyt fenntartani szándékozó politikáját pedig nemes egyszerűséggel árulásnak titulálta. 

Szerinte ennek következménye az uniós pénzek befagyasztása és részleges elvesztése.

Arra a kérdésre, hogy mi lehet a feltétele a társadalmi megbékélésnek, Bajnai ugyancsak erősen átpolitizált, elfogult választ adott: a „felelősök” számonkérése mellett az euró bevezetését említette.

A magyarokat becsmérelte

A volt miniszterelnök a magyar választók becsmérlését sem hagyta ki, ami a baloldali politikusoknál már gyakorlatilag hagyománynak számít.

Arra a kérdésre, hogy a megszorítások bevezetése kapcsán lehet-e felnőttként tekinteni az állampolgárokra – vagyis elfogadtatni velük a sarcokat – azt a beszédes választ adta, hogy a „megosztásból építkező politikusokkal szemben” mindig hátrányban lesz az, „aki a tények és a szakmai érvek alapján próbál meggyőzni embereket”.

Háborúpárti rigmusok

Ugyancsak figyelemre méltó, hogy Brüsszel háborús retorikája is visszaköszönt Bajnai mondataiban. – Régóta adósok vagyunk az európai autonómia kialakításával, és a mostani sokk lökést adhat, hogy növényevőből végre húsevővé váljunk egy ragadózók által uralt világban – fogalmazott, és még azt a hírhedt frázist is hozzátette, hogy „ami nem öl meg, az megerősít”. Ehhez hasonló háborúpárti állításokat szép számmal tett a Tiszát a soraiban tudó Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber is. A DK-féle Egyesült Európai Államok elképzelésére hajazóan a volt kormányfő úgy fogalmazott, hogy „az életünket meghatározó gazdasági, technológiai és biztonságpolitikai kihívások csak összeurópai szinten kezelhetők”.

Bár jó részben felmondta a brüsszeli és a tiszás lózungokat, Bajnai a beszélgetés vége felé igyekezett távolítani magától Magyar Péteréket. Az állította, nem ismeri a Tisza Párt vezetőit és nem is ad nekik tanácsokat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

