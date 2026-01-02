Bajnai Gordon nyíltan beszállt a Tisza kampányába

Bajnai Gordon teljes mellszélességgel beszállt Magyar Péterék kampányába – csak így értékelhető az az interjú, amelyet a súlyos megszorításokat levezénylő volt baloldali miniszterelnök a HVG-nek adott. A beszélgetés jelentős részében

Bajnai szinte kizárólag a Fidesz–KDNP-kormányt bírálta, sőt démonizálta, miközben gyakorlatilag a patrióta kabinet egyetlen eredményét sem ismerte el.

Szerinte a Fidesz az elmúlt másfél évtizedben „súlyos károkat okozott” és az országot „tartós lemaradásba” lökte. A milliárdos üzletember rá is licitált a baloldal megszokott bezzeg-Romániázására, amikor hazánkat az egész régiónkhoz viszonyítva sikertelennek próbálta beállítani.

Kritizál és démonizál

„Objektív mércék szerint Magyarország a lehetőségeihez képest sokkal rosszabbul teljesít, hiszen a velünk együtt az EU-hoz csatlakozó országok, de még a később jövők is szinte mind utolértek és lehagytak minket. Miközben nem látom, hogy kevesebb lenne a szuverenitásuk, vagy nagyobbak lennének a migrációs problémáik. Viszont jobban állnak a korrupciós mutatókban, elhozzák a nekik járó uniós pénzeket, náluk megfordult az elvándorlás, gyorsabban növekszik a gazdaságuk” – fejtegette.

Noha semmivel nem tudta alátámasztani, Bajnai azt is hangoztatta, hogy a kormány kiléptetné hazánkat az unióból:

„az Orbán-kormány arra készül, hogy egyszer, egy alkalmas pillanatban az ország ki fog kerülni az unióból, addig pedig a lehető legtöbbet próbálja kiszedni belőle, és a kereteket gyengíti”.

Zsarnokságot vizionál

A volt miniszterelnök olyan erősnek szánt idézetekkel is igyekezett sötét képet festeni a mai közállapotokról, mint hogy „ahol zsarnokság van, ott mindenki szem a láncban”.

A kormánynak a világ nagyhatalmaival jó viszonyt fenntartani szándékozó politikáját pedig nemes egyszerűséggel árulásnak titulálta.

Szerinte ennek következménye az uniós pénzek befagyasztása és részleges elvesztése.

Arra a kérdésre, hogy mi lehet a feltétele a társadalmi megbékélésnek, Bajnai ugyancsak erősen átpolitizált, elfogult választ adott: a „felelősök” számonkérése mellett az euró bevezetését említette.