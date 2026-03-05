Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

Ukrajna EU-csatlakozása

Nem várt helyről kapott hatalmas pofont Zelenszkij

Az Európai Bizottság szerint nem lehet konkrét időpontot kijelölni Ukrajna EU-csatlakozására, mert a folyamat az úgynevezett érdemalapú elv szerint halad, és a végső döntést a tagállamok hozzák meg. Brüsszel ugyanakkor elismerte, hogy Ursula von der Leyen az utóbbi időben a csatlakozás sürgősségéről beszélt, de hangsúlyozták: a bővítés menetrendjét nem lehet egyoldalúan meghatározni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 13:46
Európai és ukrán zászlók az Európai Parlament előtt (Fotó: AFP)
Az Európai Bizottság nem határozhat meg önállóan konkrét időpontot Ukrajna európai uniós csatlakozására, mivel ezt a tagjelölt országokra vonatkozó érdemalapú elv szabályozza – jelentette ki Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője egy brüsszeli sajtótájékoztatón.

Az Európai Bizottság nem határozhat meg önállóan konkrét időpontot Ukrajna európai uniós csatlakozására (Fotó: AFP)
Figyelembe vettük Zelenszkij elnök bejelentését és elköteleződését. Jól tudjuk, mennyire elkötelezett a bővítési folyamat és a tárgyalások iránt

– mondta Pinho arra a kérdésre válaszolva, hogy az Európai Bizottság osztja-e Volodimir Zelenszkij ukrán elnök értékelését, miszerint Ukrajna napokon belül technikailag készen állhat arra, hogy megnyissák az EU-csatlakozási tárgyalások mind a hat tárgyalási klaszterét – írja az Ukrinform.

Markus Lammert, a Bizottság szóvivője megismételte azt az álláspontot, hogy az Európai Bizottság szerint Ukrajna készen áll mind a hat klaszter megnyitására.

Ukrajna az európai családhoz tartozik, és a Bizottság továbbra is határozottan elkötelezett amellett, hogy előmozdítsa Ukrajna európai uniós csatlakozását és támogassa a kulcsfontosságú reformok gyors előrehaladását. Oroszország könyörtelen agressziós háborúja ellenére Ukrajna továbbra is erősen elkötelezett az EU-csatlakozás útja mellett: sikeresen lezárta az átvilágítási folyamatot és előrelépést ért el a kulcsfontosságú reformok terén. Ez egyértelműen szerepel a legutóbbi bővítési jelentésünkben, ezért üdvözöljük, hogy a kétoldalú átvilágítás rekordidő alatt lezárult, és emlékeztetünk a Bizottság értékelésére, amely szerint mind a hat klaszter készen áll a megnyitásra

– mondta.

Hozzátette, hogy a döntés most a tagállamok kezében van.

„Készen állunk arra, hogy támogassuk Ukrajnát az európai uniós csatlakozás útján” – hangsúlyozta.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy az EU kész-e támogatni egy konkrét csatlakozási dátum – akár 2027 – kijelölését egy esetleges békemegállapodás részeként, Pinho emlékeztetett arra, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke legutóbbi ukrajnai látogatása során elismerte Ukrajna EU-tagságának sürgősségét. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az érdemalapú csatlakozási elv nem teszi lehetővé, hogy az EU egyoldalúan határidőt szabjon.

Ez nem lehet a mi viszonyítási pontunk. Ez inkább Ukrajna elnökének célkitűzése, nem pedig a miénk

 – mondta.

„A magunk részéről elkötelezettek vagyunk amellett, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy Ukrajna előreléphessen ebben a folyamatban, hiszen rendkívüli munkát végez rendkívül nehéz körülmények között.”

Hangsúlyozta azt is, hogy egy háborúban álló országot „bátorítani kell”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Trump-doktrína és az iráni háború

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

