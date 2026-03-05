Nem várt helyről kapott hatalmas pofont Zelenszkij

Figyelembe vettük Zelenszkij elnök bejelentését és elköteleződését. Jól tudjuk, mennyire elkötelezett a bővítési folyamat és a tárgyalások iránt

– mondta Pinho arra a kérdésre válaszolva, hogy az Európai Bizottság osztja-e Volodimir Zelenszkij ukrán elnök értékelését, miszerint Ukrajna napokon belül technikailag készen állhat arra, hogy megnyissák az EU-csatlakozási tárgyalások mind a hat tárgyalási klaszterét – írja az Ukrinform.

Markus Lammert, a Bizottság szóvivője megismételte azt az álláspontot, hogy az Európai Bizottság szerint Ukrajna készen áll mind a hat klaszter megnyitására.

Ukrajna az európai családhoz tartozik, és a Bizottság továbbra is határozottan elkötelezett amellett, hogy előmozdítsa Ukrajna európai uniós csatlakozását és támogassa a kulcsfontosságú reformok gyors előrehaladását. Oroszország könyörtelen agressziós háborúja ellenére Ukrajna továbbra is erősen elkötelezett az EU-csatlakozás útja mellett: sikeresen lezárta az átvilágítási folyamatot és előrelépést ért el a kulcsfontosságú reformok terén. Ez egyértelműen szerepel a legutóbbi bővítési jelentésünkben, ezért üdvözöljük, hogy a kétoldalú átvilágítás rekordidő alatt lezárult, és emlékeztetünk a Bizottság értékelésére, amely szerint mind a hat klaszter készen áll a megnyitásra

– mondta.

Hozzátette, hogy a döntés most a tagállamok kezében van.

„Készen állunk arra, hogy támogassuk Ukrajnát az európai uniós csatlakozás útján” – hangsúlyozta.