Az Európai Unió menekültügyi ügynöksége arra figyelmeztetett, hogy az Iránban zajló konfliktus példátlan méretű menekülthullámot indíthat el. Egy friss jelentés szerint már az iráni lakosság tíz százalékának elvándorlása is az elmúlt évtizedek legnagyobb menekültáramlásaihoz lenne mérhető. A Közel-Keleten közben tovább eszkalálódik a helyzet, miközben a nemzetközi szervezetek a feszültség csökkentését sürgetik.

2026. 03. 05. 15:38
Illusztráció: Menekült tábor Forrás: AFP
Az Iránban zajló konfliktus példátlan nagyságrendű menekülthullámhoz vezethet – figyelmeztetett az Európai Unió. Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének (EUAA) jelentése szerint, ha az Egyesült Államokkal vívott háború következtében Irán 90 milliós lakosságának mindössze 10 százaléka kényszerülne lakóhelye elhagyására, az „az elmúlt évtizedek legnagyobb menekültáramlásaival vetekedne”– számolt be a vészhelyzetről az Independent.

Soha nem látott méreteket öltő menekülthullám indulhat el Európa felé
Soha nem látott méreteket öltő menekülthullám indulhat el Európa felé Fotó: AFP

A közel-keleti válság kedden tovább eszkalálódott, újabb csapások érték Irán fővárosát, Teheránt, valamint Libanont is. Az Iráni Vörös Félhold Társaság közlése szerint szombat óta legalább 787 ember vesztette életét Iránban.

Bár az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásai után az iráni lakosság elvándorlásának mértéke eddig korlátozott volt, fennáll a jelentős eszkaláció kockázata, ha a konfliktus folytatódik – tette hozzá az EUAA jelentése. „Mintegy 90 milliós népességével már a részleges destabilizáció is példátlan nagyságrendű menekültmozgásokat generálhat” – közölte az ügynökség.

Irán lakosságának mindössze 10 százalékának elvándorlása az elmúlt évtizedek legnagyobb menekültáramlásaival vetekedne. Bár egy ilyen forgatókönyv továbbra is erősen spekulatív, és összefügg Törökország tranzitországként való használatával, a megfigyelők Irán válságát egyre inkább jelentős és hosszú távú kockázatnak tekintik, amelynek kilátásai továbbra is rendkívül bizonytalanok.

Az új figyelmeztetés visszhangozza a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) korábbi aggodalmait, amely a feszültség csökkentését sürgette a családok és civilek további kényszerű elvándorlásának elkerülése érdekében.

A katonai eszkaláció még több családot kényszerítene otthona elhagyására, és súlyosan érintené a civileket

 – mondta Amy Pope főigazgató. 

Az IOM becslése szerint jelenleg több mint 19 millió ember él belső menekültként a Közel-Keleten konfliktusok, erőszak és természeti katasztrófák miatt.

Legalább 30 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát Libanonban, miután Izrael a héten fokozta a Hezbollah elleni hadműveleteit, és az ENSZ menekültügyi ügynöksége arra számít, hogy további emberek is csatlakozhatnak hozzájuk.

Az izraeli hadsereg hétfő óta légicsapásokat hajt végre Libanonban, miután a Hezbollah vasárnap késő este rakétákat lőtt ki Izraelre az Irán elleni amerikai és izraeli csapásokra reagálva.

Konzervatív becslések szerint közel 30 ezer embert fogadtak be és regisztráltak közösségi menedékhelyeken

 – mondta Babar Baloch, az ENSZ menekültügyi ügynökségének szóvivője.

Orbán Balázs megkongatta a vészharangot

A miniszterelnök politikai igazgatója közösségimédia-platformján fújt riadót: 

Olyan migránsáradatra kell felkészülnünk a közel-keleti helyzet miatt, amelyre emberemlékezet óta nem volt példa

– írta Orbán Balázs.

Orbán Balázs határozottan kijelentette: 

Magyarország meg fogja védeni a határait, nem fogjuk beengedni a migránsokat, és megemeltük a terrorveszély készültségi helyzetet.

Magyarország és a magyar emberek biztonsága az első – tette hozzá. 

Borítókép: Illusztráció. Menekülttábor (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

