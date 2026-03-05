Soha nem látott méreteket öltő menekülthullám indulhat el Európa felé

A közel-keleti válság kedden tovább eszkalálódott, újabb csapások érték Irán fővárosát, Teheránt, valamint Libanont is. Az Iráni Vörös Félhold Társaság közlése szerint szombat óta legalább 787 ember vesztette életét Iránban.

Bár az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásai után az iráni lakosság elvándorlásának mértéke eddig korlátozott volt, fennáll a jelentős eszkaláció kockázata, ha a konfliktus folytatódik – tette hozzá az EUAA jelentése. „Mintegy 90 milliós népességével már a részleges destabilizáció is példátlan nagyságrendű menekültmozgásokat generálhat” – közölte az ügynökség.

Irán lakosságának mindössze 10 százalékának elvándorlása az elmúlt évtizedek legnagyobb menekültáramlásaival vetekedne. Bár egy ilyen forgatókönyv továbbra is erősen spekulatív, és összefügg Törökország tranzitországként való használatával, a megfigyelők Irán válságát egyre inkább jelentős és hosszú távú kockázatnak tekintik, amelynek kilátásai továbbra is rendkívül bizonytalanok.

Az új figyelmeztetés visszhangozza a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) korábbi aggodalmait, amely a feszültség csökkentését sürgette a családok és civilek további kényszerű elvándorlásának elkerülése érdekében.

A katonai eszkaláció még több családot kényszerítene otthona elhagyására, és súlyosan érintené a civileket

– mondta Amy Pope főigazgató.