Megújítják a burkolatot az egyik legrosszabb útminőségű fővárosi csomópontban

A Thököly út Hungária körút és Mexikói út közötti aszfaltját cserélik le, a két ütemben zajló munkálatok miatt forgalomkorlátozásra és dugóra kell számítani.

2026. 03. 05. 16:52
Forrás: Zugló - Facebook
A Budapest Közút közleménye szerint az idő enyhülésével lehetőség nyílt a burkolathibák nagyobb felületen történő, meleg aszfaltos javítására. A március 5-én, csütörtökön kezdődő munkálatok során a Thököly út Hungária körúti kereszteződésénél javítják majd a burkolatot mindkét forgalmi irányban 3430 négyzetméteren, érintve a Zugló vasútállomás buszmegállót. Egy réteg aszfalt kopóréteg terítenek a marás után, majd a felület minőségétől függően lokális pályaszerkezet-csere is lehetséges.  Szintbe helyezik a területen lévő szerelvényeket, az új burkolatra új burkolati jeleket festenek.

A március 8-ig tartó munkálatok során a Hungária körúttól a Mexikói út irányába sávlezárások lesznek, a forgalom haladását sávelhúzással fogják biztosítani. A munkák előrehaladásától függően időszakosan a Francia út felől nem lehet majd kihajtani a Thököly útra, valamint tilos lesz a balra kanyarodás a Thököly útról városközpont felől jövet a Mexikói útra, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatai kivételével. A Thököly útról a városközpont felől jövet a Róna utcánál jobbra fordulással majd visszafordulással a Róna utcán át lehet balra kanyarodni. A Mexikói út Thököly úti torkolata mellett felhagyott villamospályán tilos lesz a megállás.

Ilyen volt az út állapota a tél végén

Várhatóan a burkolatjavítás második üteme tervezetten március 20-tól március 22-ig tart majd. Ezalatt a Mexikói út felől a Hungária körút felé a forgalom sávelhúzás mellett haladhat. Ekkor a Thököly útról nem lehet majd a Mexikói útra kanyarodni, kivéve a BKK-buszokat.

A kivitelezés teljes ideje alatt a Keleti pályaudvar irányú Zugló vasútállomás megállót áthelyezik a Hungária körút utáni Zugló vasútállomás (Hermina út) megállóba. Továbbá az éjszakai autóbuszok Bosnyák tér irányú megállóját áthelyezik a Hungária körút előtti szakaszra, a nappali buszok megállóját. Mindez az 5, 7, 7E, 8E, 108E, 110, 112, 133E buszok és az éjszakai 907, 973, 979 számú járatokat érinti – közölte a Budapest Közút.

 

