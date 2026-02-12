tervkormányinfóGulyás GergelyLázár JánosÉpítési és Közlekedési Minisztériumkátyúk

Járhatóvá teszik az utakat, elkészült a kátyúzási terv + videó

Kátyúzási tervet állított össze és azt központilag koordinálja az Építési és Közlekedési Minisztérium – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. Közölte: a munkálatokra 8,2 milliárdos keret áll rendelkezésre.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 12. 13:06
Fotó: Hegedüs Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormány a szerdai ülésén meghallgatta Lázár János építési és közlekedési minisztert a kátyúhelyzetről, illetve a kátyúk felszámolására tett intézkedésekről – közölte a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely.  

Budapest, 2026. február 12. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február12-én. MTI/Hegedüs Róbert
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a karmelita kolostorban 2026. február 12-én
(Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A kancelláriaminiszter ismertette, hogy a magyar állam 31 ezer kilométer út kezelője, ezen kívül Magyarországon még 182 ezer kilométernyi út van, amely az önkormányzatokhoz tartozik. Hozzátette, 

a kátyúk hatékony megszüntetéshez az önkormányzatok tevékenységére is szükség van, ezért a kormány arra kéri és szólítja fel őket, tegyenek meg mindent a hideg időjárás miatt a korábbiaknál több kátyú felszámolására.

A miniszter elmondta, a Magyar Közútnál 8,2 milliárd forintos keret áll rendelkezésre a kátyúk megszüntetésére, a cég munkavállalói soron kívül végzik ezt a munkát.

A tájékoztatást itt hallgathatja meg: 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Hegedűs Róbert)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kránitz Péter Pál
idezojelekJD Vance

Vance rárúgta az ajtót a Kaukázusra

Kránitz Péter Pál avatarja

Washington most nem demokráciákat épít, hanem közös érdekeken alapuló együttműködési rendszereket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu