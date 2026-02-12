Járhatóvá teszik az utakat, elkészült a kátyúzási terv + videó

A kormány a szerdai ülésén meghallgatta Lázár János építési és közlekedési minisztert a kátyúhelyzetről, illetve a kátyúk felszámolására tett intézkedésekről – közölte a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a karmelita kolostorban 2026. február 12-én

(Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A kancelláriaminiszter ismertette, hogy a magyar állam 31 ezer kilométer út kezelője, ezen kívül Magyarországon még 182 ezer kilométernyi út van, amely az önkormányzatokhoz tartozik. Hozzátette,

a kátyúk hatékony megszüntetéshez az önkormányzatok tevékenységére is szükség van, ezért a kormány arra kéri és szólítja fel őket, tegyenek meg mindent a hideg időjárás miatt a korábbiaknál több kátyú felszámolására.

A miniszter elmondta, a Magyar Közútnál 8,2 milliárd forintos keret áll rendelkezésre a kátyúk megszüntetésére, a cég munkavállalói soron kívül végzik ezt a munkát.

A tájékoztatást itt hallgathatja meg: