Készül a terv – a magyar ipar aranytartalékából újra a gazdaság motorjává válhat a Csepel Művek

Hazai vállalatokkal együttműködve készít fejlesztési tervet a kormány a magyar ipar egykori fellegvárának számító Csepel Művek fellendítésére. Szijjártó Péter Csepelen tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján kiemelte: a kormány minden támogatást megad, hogy a Csepel Művek újra Budapest és a magyar gazdaság motorjaként működhessen.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 12:51
Fotó: KKM Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A gyárosokkal közösen készíti majd el a Csepel Művek fejlesztési tervét a kormány, hogy a létesítményt a magyar ipar aranytartalékából újra a gazdaság motorjává tegyék – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten, Borbély Lénárd polgármesterrel és Király Nórával, a Fidesz helyi képviselőjelöltjével közösen tartott sajtótájékoztatóján. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy együtt bejárták a Csepel Műveket, amely valóban a magyar ipar aranytartaléka, és fantasztikus lehetőséget kínál barnamezős beruházásokra a hazai gazdaság és Budapest fejlesztése érdekében.

Budapest, 2026. február 12.A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen a Csepel kerékpárgyár üzeme 2026. február 12-én. Ezen a napon az üzemben tett látogatást Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. MTI/KKM, Csepel Művek
Terv készül, hogy újra élettel töltsék meg a Csepel Műveket. / Fotó: KKM / MTI Fotószerkesztõség

A magyar ipar motorjává válik a Csepel Művek

Ezért megállapodtunk az itteni gyárosokkal és a munkaadók szövetségének vezetőivel, hogy áprilist követően egy Csepel Művek-fejlesztési tervet készítünk, amellyel a célunk az lesz, hogy újra a régi életet visszahozzuk ide, Weiss Manfréd szellemét megidézzük – tudatta a tárcavezető.

Itt nagyon komoly fejlesztéseket fogunk csinálni, és én egészen biztos vagyok abban, hogy a Csepel Művek a magyar ipar aranytartalékából a magyar ipar motorjává válik újra – jegyezte meg. Szijjártó Péter végezetül azt hangsúlyozta, hogy a kormány támogatása mindehhez adott lesz mind az infrastruktúrafejlesztés, mind az utak, mind az iparvasutak fejlesztése terén, hogy a Csepel Művek újra Budapest és a magyar gazdaság motorjaként működhessen.

