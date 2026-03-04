Döbbenet! Lemosta a Fradit saját szurkolói előtt a sportág Real Madridja

A vízilabda szerelmesei hiába várták a két nagyágyú összecsapását a 2024/2025-ös szezonban, a Bajnokok Ligája-rekordgyőztes Pro Recco nem indult el a sorozatban, amelyet a Ferencváros 2019 és 2024 után tavaly ismét megnyert. Ősszel aztán végre megmérkőztek a felek: az Európai Szuperkupát a magyar sztárcsapat nyerte meg olasz riválisa ellen a Komjádi-Császár Sportuszodában.

Ezúttal a Pro Recco ünnepelt a Komjádiban Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Purger Tamás

Ellenállhatatlan Pro Recco

Az édesapját a napokban elveszítő Sandro Sukno vezetőedző ezúttal alaposan felkészítette és feltüzelte játékosait a magyarországi mérkőzésre.

Hihetetlen, ami történt az első negyedben: 5-0-ra elhúzott a Pro Recco, amely gyakorlatilag lemosta a BL-címvédő Fradit a pályáról.

Francesco Di Fulvio centerből és átlövésből mattolta Vogel Somát, a veterán olasz világklasszis mellé csatlakozott védhetetlen bombáival honfitársa, Giacomo Cannella és a világ legjobbjának megválasztott Alváro Granados. S hogy teljes legyen a roham, megúszásból Francesco Condemi is betalált.

A Pro Recco egyik nyerőembere, Francesco Di Fulvio (balra) a védekezésből is kivette a részét Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Éledeztek Vámosék

Büntetőből törte meg a hazai gólcsendet a második játékrész elején Dusan Mandics, de nem tudott lendületbe jönni Nyéki Balázs együttese. Pedig Vámos Márton és Varga Vince is villant, az ihletett formában pólózó vendégek azonban szebbnél szebb gólokat szerezve őrizték tetemes előnyüket (3-7). A harmadik negyedet Bruce Irving fej fölé zúdított bombagólja nyitotta, ekkora már kapust cserélt az FTC, Vogel helyére Szakonyi Dániel ugrott be a medencébe. Őt sem kímélte a vízilabda Real Madridjának tartott, tizenegyszeres BL-győztes Pro Recco: Mandics emelésére Granados duplával felelt (4-10). Visszacsere kapusposzton! Vogel – aki összességében 14-ből 14 lövést hárított – védett egyet, végre kapott blokkokat gólok helyett, elöl Vámos és Vigvári Vendel is bevette Gianmarco Nicosia kapuját (6-10).

Nyéki Balázs sem értette, mi tört csapatával a Pro Recco ellen Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Nem jött fordulat

Az utolsó nyolc percet Francesco Cassia kapásszélről begyötört, emberelőnyös góljával kezdte az olasz gárda. Kanakakisz Argyropulosz ötméteresből felelt, majd fórból sem tudott betalálni a Fradi, amit Rino Buric lefordulásból büntetett (7-12). Végül a Ferencváros saját közönsége előtt 13-9-re alulmaradt a Pro Recco együttesével szemben a férfivízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntős csoportkörének nyitányán.

A címvédő magyar csapatnak ezzel együtt a parírforma alapján nem okozhat gondot a továbbjutás kivívása. Két csapat jut majd a négyes döntőbe a Mladost Zagrebet és a Hannovert is magába foglaló négyesből.

A horvátok otthon 12-8-ra verték a németeket. Nyéki Balázs csapata minden ellenfelével oda-vissza megmérkőzik, legközelebb Németországba látogat. Ott már nem hibázhat!