Meghalt a horvát vízilabda egyik emblematikus alakja

Goran Sukno 1984-ben Los Angelesben lett olimpiai bajnok, majd két évvel később, 1986-ban Madridban szerzett világbajnoki címet a jugoszláv válogatottal. A Jug Dubrovnik játékosaként 1980-ban BEK-győztes lett, a jugoszláv bajnokságot öt alkalommal nyerte meg. Játékos-pályafutását Olaszországban fejezte be, 1994-ben tért vissza hazájába, korábbi klubja, a Jug sportigazgatója lett. Goran Sukno 2012-ig töltötte be ezt a tisztséget.

Goran Sukno generációkat inspirált (Fotó: Zvonimir Pandza/Vecernji list)

Gyász: elhunyt Goran Sukno

Hatvanhét éves korában, február 15-én Dubrovnikban hunyt el a horvát és a jugoszláv vízilabda legendája, Goran Sukno – adta hírül honlapján a Jug Dubrovnik. Mindkét fia, Ivan és Sandro is vízilabdázó lett, Sandro Sukno a horvát válogatottal 2012-ben olimpiai, 2017-ben világ-, 2010-ben Európa-bajnok lett, jelenleg az olasz Pro Recco vezetőedzője.

Goran Sukno 1959. április 6-án Cavtatban született, ott kezdett vízilabdázni, majd 1976-ban csatlakozott a Jug Dubrovnikhoz, ahol még ugyanebben a szezonban be is mutatkozott az első csapatban. A fegyelem, az elkötelezettség és a sportszerűség szimbólumává, valamint olyan kapitánnyá vált, aki kitörölhetetlen nyomot hagyott csapattársai és a szurkolók körében.

Annak a generációnak a tagja volt, amely az 1980-as években mindent megnyert, amit csak meg lehetett nyerni. 1980-ban Európa-bajnoki címet nyert, játékos-pályafutása csúcspontját pedig az 1984-es Los Angeles-i olimpia jelentette, ahol kulcsjátékosként aranyéremhez vezette a válogatottat. Két évvel később világbajnoki címet is szerzett Goran Sukno.

A vízilabda volt az élete, gazdag sportörökséget hagyott maga után. Öröksége örökre beépül a klub történelmébe és mindannyiunk szívébe. Dubrovnik és Cavtat egy nagyszerű sportolót és sportszakembert veszített el, mi pedig egy olyan embert, aki az egyik legdicsőségesebb korszakunkat jelentette

– írta megemlékezésében a Jug Dubrovnik.