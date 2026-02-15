gyászvízilabdaJug Dubrovnikhorvát

Meghalt a horvát vízilabda egyik emblematikus alakja

Hatvanhét éves korában elhunyt Goran Sukno, olimpiai és világbajnok horvát vízilabdázó, akinek munkássága alatt játékosok és edzők generációi nőttek fel. Goran Sukno csaknem húsz évig volt a Jug Dubrovnik sportigazgatója.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 21:12
Elhunyt Goran Sukno
Hatvanhét éves korában elhunyt Goran Sukno. (Forrás: Jug Dubrovnik)
Goran Sukno 1984-ben Los Angelesben lett olimpiai bajnok, majd két évvel később, 1986-ban Madridban szerzett világbajnoki címet a jugoszláv válogatottal. A Jug Dubrovnik játékosaként 1980-ban BEK-győztes lett, a jugoszláv bajnokságot öt alkalommal nyerte meg. Játékos-pályafutását Olaszországban fejezte be, 1994-ben tért vissza hazájába, korábbi klubja, a Jug sportigazgatója lett. Goran Sukno 2012-ig töltötte be ezt a tisztséget.

Elhunyt Goran Sukno
Goran Sukno generációkat inspirált (Fotó: Zvonimir Pandza/Vecernji list)

Gyász: elhunyt Goran Sukno

Hatvanhét éves korában, február 15-én Dubrovnikban hunyt el a horvát és a jugoszláv vízilabda legendája, Goran Sukno – adta hírül honlapján a Jug Dubrovnik. Mindkét fia, Ivan és Sandro is vízilabdázó lett, Sandro Sukno a horvát válogatottal 2012-ben olimpiai, 2017-ben világ-, 2010-ben Európa-bajnok lett, jelenleg az olasz Pro Recco vezetőedzője.

Goran Sukno 1959. április 6-án Cavtatban született, ott kezdett vízilabdázni, majd 1976-ban csatlakozott a Jug Dubrovnikhoz, ahol még ugyanebben a szezonban be is mutatkozott az első csapatban. A fegyelem, az elkötelezettség és a sportszerűség szimbólumává, valamint olyan kapitánnyá vált, aki kitörölhetetlen nyomot hagyott csapattársai és a szurkolók körében.

Annak a generációnak a tagja volt, amely az 1980-as években mindent megnyert, amit csak meg lehetett nyerni. 1980-ban Európa-bajnoki címet nyert, játékos-pályafutása csúcspontját pedig az 1984-es Los Angeles-i olimpia jelentette, ahol kulcsjátékosként aranyéremhez vezette a válogatottat. Két évvel később világbajnoki címet is szerzett Goran Sukno.

A vízilabda volt az élete, gazdag sportörökséget hagyott maga után. Öröksége örökre beépül a klub történelmébe és mindannyiunk szívébe. Dubrovnik és Cavtat egy nagyszerű sportolót és sportszakembert veszített el, mi pedig egy olyan embert, aki az egyik legdicsőségesebb korszakunkat jelentette

írta megemlékezésében a Jug Dubrovnik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

