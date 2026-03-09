Mélyütés a magyar női kéziseknek, amit a korábbi győri mondott a dánok győzelme után

Míg csütörtökön Tatabányán 21-19-re, addig vasárnap már jóval nagyobb különbséggel, 31-22-re kapott ki a magyar női kézilabda-válogatott Dániától az Eurokupában. Kívülől nézve is lehetett aggódni a látottak miatt, ezt pedig csak fokozta Klujber Katrin nyilatkozata a vasárnapi mérkőzést követően. A Ferencváros klasszisa szerint nem mehet tovább, hogy egymásra dobálják át a felelősséget. Azt Klujber is bevallotta a dán–magyar után, hogy nincs meg az a csapatjáték, összhang, ami még a 2024-es, magyar bronzéremmel végződött Európa-bajnokságon jellemezte a csapatot.

A hazaiak alaposan megünnepelték a dán–magyar női kézilabda-mérkőzést Fotó: Claus Fisker / MTI/EPA/Ritzau

Dán–magyar: Hatalmas a hazai öröm az újabb győzelem után

Amíg persze nálunk nagy a csalódottság, addig a dánok fülig érő mosollyal adtak interjút a sajtónak a lefújást követően. Helle Thomsen csapatának egyértelműen jót tett ez a két győzelem, miután a decemberi világbajnokságon – hasonlóan a magyar válogatotthoz – a negyeddöntőben búcsúzott, Franciaország ellen. Pedig a skandinávok a középdöntőben még a magyarokat is legyőzték 28-27-re.

– Egyszerűen gyönyörű volt ez a mai játék – kezdte a dánok szövetségi kapitánya. – Az egész hét boldoggá tesz, nagyszerű napokat töltöttünk együtt, keményen dolgoztunk. A világbajnokságból igyekeztünk erőt meríti, és a lányok ma is nagyszerű játékkal rukkoltak elő. Annak pedig különösen örülök, hogy még a tapasztalatlan újoncok sem ijednek meg a feladattól, és bátran játszanak.

Tét nélküli meccs volt ez a dánoknak?

A 2017 és 2023 között a Győrt erősítő Anne Mette Hansen a lefújás után mosolyogva értékelt a TV2-nek, és bevallotta, igazából nagy tétje nem volt ennek a meccsnek, mindez még fájóbb lehet nekünk.

Hogy teljesen őszinte legyek, nem számít sokat, ha megnyerjük ezt a tornát… Ezt kénytelen vagyok bevallani.

De azért nagyon várjuk már, hogy szeptemberben játsszunk a négyes döntőn. Minden válogatott meccsre úgy megyünk ki, hogy meg akarjuk nyerni, ez alól nincsen kivétel – mondta a védőspecialista, miután Dánia a magyarok elleni győzelmével már biztosan ott lesz a négyes döntőben. Hansen elmondta még, a védekezéssel mindkét mérkőzésen elégedett volt – ami a 19 és 22 kapott gól mellett érthető is –, ugyanakkor úgy érzi, a támadásokban még sok a hiba, ott kell fejlődniük.