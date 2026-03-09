deák dánielkazincbarcikatisza pártválasztásidőközi választásfidesz

Remekül sikerült a főpróba Kazincbarcikán a Fidesznek, felsült a Tisza és a manipulációs kerekasztal + videó

Kazincbarcikán a Fidesz jelöltje nyerte az időközi választást egy hagyományosan ellenzéki városban. Deák Dániel szerint az eredmény több ellenzéki állítást is megkérdőjelez.

Demeter Zoltán országgyűlési képviselő és Kaló Attila, aki Fidesz-KDNP színei alatt nyerte meg Kazincbarcika 7. számú egyéni választókerületének időközi választását Forrás: Facebook
Sokak számára hatalmas meglepetést hozott a kazincbarcikai időközi választás: a Fidesz jelöltje győzött egy olyan városban, amelyet hosszú ideje az ellenzék egyik fellegvárának tartanak – hívta fel a figyelmet Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Fotó: Markovics Gábor

Deák Dániel emlékeztetett: a városban az önkormányzati választásokon már tizenhat éve nem nyertek a Fidesz jelöltjei, ezért a mostani eredmény különösen jelentős. Az elemző szerint

a győzelem súlyát tovább növeli, hogy az ellenzéki jelölt nyíltan szimpatizált a Tisza Párttal, és a helyi Tisza-szervezet is támogatta őt.

Deák Dániel arra is kitért, hogy a választási eredmény után szerinte több ellenzéki médium is kellemetlen helyzetbe került. Példaként említette, hogy a 444.hu vasárnap reggel még arról írt, hogy a településen a Fidesz a harmadik erő, miközben a választás végül más eredményt hozott.

Az elemző hozzátette: a kazincbarcikai győzelem rávilágít arra is, hogy a Medián és a hozzá hasonló balos közvélemény-kutatók nem mondanak igazat,

hiszen ha valóban húsz százalékponttal vezetne a Tisza országosan, akkor egy egyébként ellenzéki városban, egy ellenzéki körzetben sem tudna nyerni a Fidesz jelöltje.

Mint ismert, a Fidesz jelöltje nyerte a kazincbarcikai időközi választást. Rövid időn belül második alkalommal nyert a kormánypártok jelöltje időközi önkormányzati választást. Egy hónapja Balmazújvárosban, most pedig Kazincbarcikán húzott be egy olyan körzetet a Fidesz, amely eddig ellenzéki fellegvár volt. A kazincbarcikai volt az utolsó időközi választás az áprilisi országgyűlési választások előtt.

 

Borítókép: Demeter Zoltán országgyűlési képviselő és Kaló Attila, a kazincbarcikai választás győztese (Forrás: Facebook)

 

 

