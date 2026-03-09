Ukrajna sikeres akciót hajtott végre a Krím félszigeten, Putyin bosszúja kegyetlen lehet

A haditengerészet a különleges alakulatokkal együttműködve sikeres csapásokat hajtott végre a Krím félszigeten. A jelentések szerint Ukrajna ennek során sikeresen számolt fel több orosz légvédelmi állást és több drónirányító-központot is – írja az Origo.

Ukrajna sikeres csapásokat hajtott végre a Krím félszigeten. Fotó: AFP

A pontos csapások eredményeként az ukrán védőknek sikerült egyszerre három orosz Pancir–Sz1 légvédelmi rakéta- és lövegrendszert eltalálniuk, és megsemmisíteniük az ellenséget – közölte a haditengerészet. Ezenkívül az ukránoknak sikerült az oroszok által megszállt Kirovszki repülőtéren lévő katonai infrastruktúrára is csapást mérni.