Ukrajna sikeres akciót hajtott végre a Krím félszigeten, Putyin bosszúja kegyetlen lehet

A haditengerészet jelentései szerint a különleges alakulatokkal együttműködve sikeres csapást hajtottak végre a megszállt Krím félszigeten. Ukrajna ennek során több légvédelmi állást és több drónirányító-központot is felszámolt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 9:53
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI Forrás: NurPhoto
A haditengerészet a különleges alakulatokkal együttműködve sikeres csapásokat hajtott végre a Krím félszigeten. A jelentések szerint Ukrajna ennek során sikeresen számolt fel több orosz légvédelmi állást és több drónirányító-központot is – írja az Origo.

Ukrajna sikeres csapásokat hajtott végre a Krím-félszigeten
Ukrajna sikeres csapásokat hajtott végre a Krím félszigeten. Fotó: AFP

A pontos csapások eredményeként az ukrán védőknek sikerült egyszerre három orosz Pancir–Sz1 légvédelmi rakéta- és lövegrendszert eltalálniuk, és megsemmisíteniük az ellenséget – közölte a haditengerészet. Ezenkívül az ukránoknak sikerült az oroszok által megszállt Kirovszki repülőtéren lévő katonai infrastruktúrára is csapást mérni. 

A fegyveres erők különösen az Orion csapásmérő és felderítő pilóta nélküli repülőgépek tárolóhelyét támadta, emellett azonban sikerült megsemmisíteni négy, a drónokhoz tartozó vezérlőállomását.

Egy ukrán portál beszámolója szerint nem olyan régen az SZBU különleges egységeinek drónjai szintén orosz létesítményeket támadtak az ideiglenesen megszállt Krímben

 

Borítókép: Egy ukrán drónkezelő (Fotó: AFP)

