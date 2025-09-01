támadásUkrajnaorosz-ukrán háborúKrím

Ukrán dróntámadás történt a Krímben: Putyin válasza nem marad el

Két Mi–8-as helikopter és egy orosz vontatóhajó vált a célponttá: Kijev harcosai újabb csapásokat mértek katonai létesítményekre a Krímben – számolt be róla az RBC-Ukrajna a védelmi hírszerzésre hivatkozva. Egy másik akcióban ukrán felderítők csapást mértek egy orosz hajóra Szevasztopol öblében is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 12:05
Ukrán katonák bevetésen Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI Forrás: NurPhoto
Az ukrán védelmi minisztérium Hírszerzési Főigazgatóságának (GUR) különleges egysége, a „Szellemek” sikeres akciót hajtott végre a félszigeten. 

Ukrán dróntámadás történt a Krímben (Fotó: ANDRIY ANDRIYENKO / 65th Mechanized Brigade of Ukrai)
Ukrán dróntámadás történt a Krímben (Fotó: ANDRIY ANDRIYENKO / 65th Mechanized Brigade of Ukrai)

A hírszerzés közlése szerint drónokkal támadták meg a megszállók Gvardejszkoje közelében, Szimferopol mellett található légibázist.

A támadás során két Mi–8-as orosz helikopter semmisült meg, amelyek becsült értéke 20–30 millió dollár.

Támadás Szevasztopol ellen

Egy másik akcióban ukrán felderítők csapást mértek egy orosz hajóra Szevasztopol öblében. Feltételezések szerint a BUK–2190 vontatót semmisített meg egy robbanófejjel felszerelt drón – írja az RBC Ukrajna.

A GUR közölte: a rendszeres harci műveletek folytatódnak, és az ideiglenesen megszállt Krím demilitarizálása továbbra is az egyik legfontosabb cél.

Műveletek a Krímben

Augusztus 29-ről 30-ra virradó éjjel az ukrán különleges műveleti erők akciót hajtottak végre az ideiglenesen megszállt Krímben, amely során megsemmisítettek egy orosz radarállomást a Szaki repülőtéren. Ez a létesítmény az SZ–300 légvédelmi rakétarendszer részét képezte.

Az elmúlt hetekben az ukrán különleges egységek több orosz logisztikai létesítményt is támadtak a Krímben: olyan infrastruktúrákat semmisítettek meg vagy rongáltak meg, amelyek az orosz hadsereg egységeinek működését és ellátását szolgálták.

Borítókép: Ukrán katonák bevetésen (AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

