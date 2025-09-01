Ukrán dróntámadás történt a Krímben: Putyin válasza nem marad el

Támadás Szevasztopol ellen

Egy másik akcióban ukrán felderítők csapást mértek egy orosz hajóra Szevasztopol öblében. Feltételezések szerint a BUK–2190 vontatót semmisített meg egy robbanófejjel felszerelt drón – írja az RBC Ukrajna.

A GUR közölte: a rendszeres harci műveletek folytatódnak, és az ideiglenesen megszállt Krím demilitarizálása továbbra is az egyik legfontosabb cél.