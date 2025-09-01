Az ukrán védelmi minisztérium Hírszerzési Főigazgatóságának (GUR) különleges egysége, a „Szellemek” sikeres akciót hajtott végre a félszigeten.
Ukrán dróntámadás történt a Krímben: Putyin válasza nem marad el
Két Mi–8-as helikopter és egy orosz vontatóhajó vált a célponttá: Kijev harcosai újabb csapásokat mértek katonai létesítményekre a Krímben – számolt be róla az RBC-Ukrajna a védelmi hírszerzésre hivatkozva. Egy másik akcióban ukrán felderítők csapást mértek egy orosz hajóra Szevasztopol öblében is.
A hírszerzés közlése szerint drónokkal támadták meg a megszállók Gvardejszkoje közelében, Szimferopol mellett található légibázist.
A támadás során két Mi–8-as orosz helikopter semmisült meg, amelyek becsült értéke 20–30 millió dollár.
További Külföld híreink
Támadás Szevasztopol ellen
Egy másik akcióban ukrán felderítők csapást mértek egy orosz hajóra Szevasztopol öblében. Feltételezések szerint a BUK–2190 vontatót semmisített meg egy robbanófejjel felszerelt drón – írja az RBC Ukrajna.
A GUR közölte: a rendszeres harci műveletek folytatódnak, és az ideiglenesen megszállt Krím demilitarizálása továbbra is az egyik legfontosabb cél.
További Külföld híreink
Műveletek a Krímben
Augusztus 29-ről 30-ra virradó éjjel az ukrán különleges műveleti erők akciót hajtottak végre az ideiglenesen megszállt Krímben, amely során megsemmisítettek egy orosz radarállomást a Szaki repülőtéren. Ez a létesítmény az SZ–300 légvédelmi rakétarendszer részét képezte.
Az elmúlt hetekben az ukrán különleges egységek több orosz logisztikai létesítményt is támadtak a Krímben: olyan infrastruktúrákat semmisítettek meg vagy rongáltak meg, amelyek az orosz hadsereg egységeinek működését és ellátását szolgálták.
Borítókép: Ukrán katonák bevetésen (AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Papírtérképes birodalom: Ursula von der Leyen „high-tech” landolása Bulgáriában
Sokkal kisebb a biztonsági protokollja Ursula von der Leyennek, mint a világ első számú vezetőinek.
Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a magyar–szerb kőolajvezeték épüléséről
Ez komoly előrelépés Magyarországnak és a térségnek.
Tovább nőtt az afganisztáni földrengés halottainak száma + videó
A mentési munkálatok jelenleg is zajlanak.
Világvégére készül a hollywoodi sztár – így élné túl az összeomlást a minnesotai kunyhójában + videó
Josh Duhamel elárulta, hogy családjával együtt egy Minnesota állambeli kunyhóban túlélne egy globális katasztrófát, de még fejleszteni kell túlélési készségeit.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Papírtérképes birodalom: Ursula von der Leyen „high-tech” landolása Bulgáriában
Sokkal kisebb a biztonsági protokollja Ursula von der Leyennek, mint a világ első számú vezetőinek.
Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a magyar–szerb kőolajvezeték épüléséről
Ez komoly előrelépés Magyarországnak és a térségnek.
Tovább nőtt az afganisztáni földrengés halottainak száma + videó
A mentési munkálatok jelenleg is zajlanak.
Világvégére készül a hollywoodi sztár – így élné túl az összeomlást a minnesotai kunyhójában + videó
Josh Duhamel elárulta, hogy családjával együtt egy Minnesota állambeli kunyhóban túlélne egy globális katasztrófát, de még fejleszteni kell túlélési készségeit.