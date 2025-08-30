Ukrajna orosz olajfinomítókra mért csapást

Európai Unió

Szijjártó Péter: Olyan döntést nem fogunk támogatni, ami ellentétes lenne Magyarország érdekeivel

„Háborúpárti javaslatok, még több pénz és fegyver Ukrajnának, megpróbálják benyomni Ukrajnát az Európai Unióba, mi azonban nem adjuk fel a pozíciónkat” – írta közösségi oldalán a külügyminiszter.