Ukrajna orosz olajfinomítókra mért csapást

Robert Brovdi, az ukrán hadsereg pilóta nélküli rendszereinek parancsnoka közölte: az ukránok újabb csapást mértek orosz olajfinomítókra. Augusztus 30-án éjjel két létesítményt támadtak meg.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 9:38
Ukrajna orosz olajfinomítót támadott
Brovdi közlése szerint az SBU 14. ezrede csapást mért a krasznodari olajfinomítóra, amely az orosz olajtermelés 1,1 százalékát adja, és főként katonai célokat szolgál, például repülőgép-üzemanyag előállítását. Emellett a Szamara régióban működő szizranyi olajfinomító is célponttá vált – írja az Origo.

Az ukrán hadsereg orosz olajfinomítókat támadott
Az ukrán hadsereg orosz olajfinomítókat támadott. Forrás: Telegram

Mindkét olajfinomító az orosz fegyveres erők ellátásában játszik szerepet – írja a UNIAN, egy, a Telegramon közzétett közleményre hivatkozva.

Augusztusban több orosz olajfinomító is leállította működését az ukrán fegyveres erők támadásai következtében. A kujbisevszkij olajfinomítóra súlyos csapást mértek az ukránok. Ennél a finomítónál mindkét fő feldolgozó egység megsérült. Ezek egyenként napi hetvenezer hordó kapacitással működtek.

 

Ukrajna a krasznodari olajfinomítót támadta

