Brovdi közlése szerint az SBU 14. ezrede csapást mért a krasznodari olajfinomítóra, amely az orosz olajtermelés 1,1 százalékát adja, és főként katonai célokat szolgál, például repülőgép-üzemanyag előállítását. Emellett a Szamara régióban működő szizranyi olajfinomító is célponttá vált – írja az Origo.
Ukrajna orosz olajfinomítókra mért csapást
Robert Brovdi, az ukrán hadsereg pilóta nélküli rendszereinek parancsnoka közölte: az ukránok újabb csapást mértek orosz olajfinomítókra. Augusztus 30-án éjjel két létesítményt támadtak meg.
Mindkét olajfinomító az orosz fegyveres erők ellátásában játszik szerepet – írja a UNIAN, egy, a Telegramon közzétett közleményre hivatkozva.
További Külföld híreink
Augusztusban több orosz olajfinomító is leállította működését az ukrán fegyveres erők támadásai következtében. A kujbisevszkij olajfinomítóra súlyos csapást mértek az ukránok. Ennél a finomítónál mindkét fő feldolgozó egység megsérült. Ezek egyenként napi hetvenezer hordó kapacitással működtek.
További Külföld híreink
Borítókép: Ukrajna a krasznodari olajfinomítót támadta (Forrás: Telegram)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump terve miatt prüszköl a háborúpárti Európa
Sajtóinformációk szerint az Egyesült Államok elnöke a washingtoni találkozón tett meglepő javaslatot.
Putyin Kínába megy, elmondta, mire számít
Az orosz elnök vasárnap utazik négynapos látogatásra Kínába.
Szijjártó Péter: Olyan döntést nem fogunk támogatni, ami ellentétes lenne Magyarország érdekeivel
„Háborúpárti javaslatok, még több pénz és fegyver Ukrajnának, megpróbálják benyomni Ukrajnát az Európai Unióba, mi azonban nem adjuk fel a pozíciónkat” – írta közösségi oldalán a külügyminiszter.
Halálos éjszaka Ukrajnában: rakéták és drónok csaptak le + videó
Sérült gyerekeket vittek kórházba.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Trump terve miatt prüszköl a háborúpárti Európa
Sajtóinformációk szerint az Egyesült Államok elnöke a washingtoni találkozón tett meglepő javaslatot.
Putyin Kínába megy, elmondta, mire számít
Az orosz elnök vasárnap utazik négynapos látogatásra Kínába.
Szijjártó Péter: Olyan döntést nem fogunk támogatni, ami ellentétes lenne Magyarország érdekeivel
„Háborúpárti javaslatok, még több pénz és fegyver Ukrajnának, megpróbálják benyomni Ukrajnát az Európai Unióba, mi azonban nem adjuk fel a pozíciónkat” – írta közösségi oldalán a külügyminiszter.
Halálos éjszaka Ukrajnában: rakéták és drónok csaptak le + videó
Sérült gyerekeket vittek kórházba.