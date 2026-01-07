lázár jánoshavazásVolán-járatbalesetmenetrendmávvonatkéséshóhelyzet

Még mindig havazik, de már jobb a közlekedés + videó

Bár a közlekedési helyzet országosan javul, a havazás utóhatásai miatt továbbra is előfordulnak késések és kisebb fennakadások a közúti és a vasúti közlekedésben – közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter.

2026. 01. 07. 21:29
Lázár János Facebook-oldala
Helyenként még szállingózik a hó, ugyanakkor a közlekedési helyzet országosan javuló tendenciát mutat – tájékoztatott szerda este Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán.

Veszprém, 2026. január 7. A drónnal készült felvételen a hótól megtisztított M8-as autóút Veszprém határában, az előtérben egy kiállított Mi 24-es katonai helikopter 2026. január 7-én. MTI/Máthé Zoltán
Estére javult a közlekedési helyzet a havas utakon (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A gyorsforgalmi utak szinte mindenütt sónedvesek, ugyanakkor az M70-es autópályán, valamint az M7-es autópálya országhatár és Nagykanizsa közötti szakaszán latyakos a burkolat. A főutak a Dunántúl déli részén javarészt latyakosak, Szántód térségében pedig havasak, máshol többnyire sónedves útviszonyok jellemzőek.

A látási viszonyok országszerte jók, ugyanakkor Gyomaendrőd közelében 500 méterre, Baja térségében pedig helyenként 100–300 méterre csökkenhet a látótávolság.

A havazás utóhatásai miatt kisebb balesetek még mindig előfordulnak.

Az utak tisztítása továbbra is zajlik, jelenleg országszerte mintegy 170 munkagép dolgozik.

Január 5. óta a Magyar Közút csaknem 32 ezer tonna sót és több mint 1,18 millió liter síkosságmentesítő oldatot használt fel, míg a koncessziós társaságok további több ezer tonna sót és közel egymillió liter oldatot vetettek be.

A vasúti közlekedéssel kapcsolatban a miniszter közölte: a váltók tisztítása folyamatos, a váltófűtések vidéken rendben működnek, ugyanakkor hófúvások miatt egyes csomópontokban lassabban halad a helyreállítás.

A vonatközlekedés minden vonalon biztosított, de egyes járatoknál még előfordulnak 10–30 perces késések,

miközben a vonatok többsége már menetrend szerint közlekedik.

A buszközlekedésben jellemzően 10–20 perces késések tapasztalhatók,

egyes településeket az útviszonyok miatt átmenetileg nem érintenek az autóbuszok.

A HÉV-forgalom ugyanakkor valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik.

Lázár János megköszönte a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak az elmúlt napokban tanúsított helytállását.

Borítókép: Folyamatosan dolgoznak a havas utakon (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

