pintér sándoridőjárásOrbán Viktorországos katasztrófavédelmi főigazgatósághavazásoperatív törzshóhelyzet

Két hétig is tarthat a kegyetlen idő, éjjel is dolgozik az operatív törzs + videó

Orbán Viktor a főhadiszállásról jelentkezett.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 20:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Munkában az operatív törzs, éjszaka is folytatjuk – írta új videójához a miniszterelnök.

Budapest, 2026. január 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b3) az Operatív Törzs ügyeleti központjában Budapesten 2026. január 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Ülésezik a hóhelyzet kezelésével foglalkozó operatív törzs (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Vigyázzunk egymásra!

– hangsúlyozta Orbán Viktor, aki a hóhelyzet kezelésével foglalkozó operatív törzs üléséről jelentkezett.

A kormányfő videójából kiderült, hogy a hatóságok valamennyi eszközzel rendelkeznek, amire a rendkívüli időjárási helyzet kezeléséhez szükség van.

A mínusz 10-15-20 Celsius-fokos hőmérséklet tíz-tizennégy napig is eltarthat

a jelenlegi előrejelzések szerint, ez jelentős veszélyt jelent – tájékoztatta a miniszterelnököt Pintér Sándor belügyminiszter, az operatív törzs vezetője.

Budapest, 2026. január 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b3) az Operatív Törzs ügyeleti központjában Budapesten 2026. január 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
A miniszterelnök tájékozódott az időjárási helyzetről és a védekezésről (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor korábban beszámolt róla, hogy a központba folyamatosan érkeznek az információk a terepről, ezek alapján döntenek arról, hová és mennyi gépet, illetve embert vezényeljenek. Ugyancsak innen határozzák meg azt is, hol szükséges a kórházak és más egészségügyi ellátó intézmények fokozott felkészítése egy esetleges nehezebb helyzetre.

Az este folyamán déli irányból újabb csapadékzóna érkezik az országba

– tájékoztatott délután Mukics Dániel az operatív törzs ülése után. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője elmondta: elsősorban a keleti országrészben tíz centiméter friss hó várható. Az ország nyugati részében reggel mínusz 15–20 Celsius-fokos hőmérsékletre számítanak.

Borítókép: Orbán Viktor az operatív törzs ülésén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

add-square A tél legkeményebb időszaka jön

Iharos-MET: Van egy rossz, egy rosszabb és egy még rosszabb hírem + videó

A tél legkeményebb időszaka jön 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Garantált összeomlás

Bayer Zsolt avatarja

A 444 egyik kis s…ggfeje azt írta, a magyar állam teljes összeomlása garantált a hóesés miatt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu