Két hétig is tarthat a kegyetlen idő, éjjel is dolgozik az operatív törzs + videó

Munkában az operatív törzs, éjszaka is folytatjuk – írta új videójához a miniszterelnök.
Vigyázzunk egymásra!
– hangsúlyozta Orbán Viktor, aki a hóhelyzet kezelésével foglalkozó operatív törzs üléséről jelentkezett.
A kormányfő videójából kiderült, hogy a hatóságok valamennyi eszközzel rendelkeznek, amire a rendkívüli időjárási helyzet kezeléséhez szükség van.
A mínusz 10-15-20 Celsius-fokos hőmérséklet tíz-tizennégy napig is eltarthat
a jelenlegi előrejelzések szerint, ez jelentős veszélyt jelent – tájékoztatta a miniszterelnököt Pintér Sándor belügyminiszter, az operatív törzs vezetője.
Orbán Viktor korábban beszámolt róla, hogy a központba folyamatosan érkeznek az információk a terepről, ezek alapján döntenek arról, hová és mennyi gépet, illetve embert vezényeljenek. Ugyancsak innen határozzák meg azt is, hol szükséges a kórházak és más egészségügyi ellátó intézmények fokozott felkészítése egy esetleges nehezebb helyzetre.
Az este folyamán déli irányból újabb csapadékzóna érkezik az országba
– tájékoztatott délután Mukics Dániel az operatív törzs ülése után. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője elmondta: elsősorban a keleti országrészben tíz centiméter friss hó várható. Az ország nyugati részében reggel mínusz 15–20 Celsius-fokos hőmérsékletre számítanak.
