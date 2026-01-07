Két hétig is tarthat a kegyetlen idő, éjjel is dolgozik az operatív törzs + videó

Munkában az operatív törzs, éjszaka is folytatjuk – írta új videójához a miniszterelnök.

Ülésezik a hóhelyzet kezelésével foglalkozó operatív törzs (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Vigyázzunk egymásra!

– hangsúlyozta Orbán Viktor, aki a hóhelyzet kezelésével foglalkozó operatív törzs üléséről jelentkezett.

A kormányfő videójából kiderült, hogy a hatóságok valamennyi eszközzel rendelkeznek, amire a rendkívüli időjárási helyzet kezeléséhez szükség van.

A mínusz 10-15-20 Celsius-fokos hőmérséklet tíz-tizennégy napig is eltarthat

a jelenlegi előrejelzések szerint, ez jelentős veszélyt jelent – tájékoztatta a miniszterelnököt Pintér Sándor belügyminiszter, az operatív törzs vezetője.

A miniszterelnök tájékozódott az időjárási helyzetről és a védekezésről (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor korábban beszámolt róla, hogy a központba folyamatosan érkeznek az információk a terepről, ezek alapján döntenek arról, hová és mennyi gépet, illetve embert vezényeljenek. Ugyancsak innen határozzák meg azt is, hol szükséges a kórházak és más egészségügyi ellátó intézmények fokozott felkészítése egy esetleges nehezebb helyzetre.

Az este folyamán déli irányból újabb csapadékzóna érkezik az országba

– tájékoztatott délután Mukics Dániel az operatív törzs ülése után. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője elmondta: elsősorban a keleti országrészben tíz centiméter friss hó várható. Az ország nyugati részében reggel mínusz 15–20 Celsius-fokos hőmérsékletre számítanak.