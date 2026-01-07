orbán viktorhavazásbelügyminiszterpintér sándorhóhelyzet

Pintér Sándor a hóhelyzetről: Nincs elzárt település, az ellátási rendszer működik

Pintér Sándor belügyminiszter a szerdai kormányülésen számolt be Orbán Viktornak a havazás elleni védekezés eredményeiről.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 15:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor a kormányülésen meghallgatta Pintér Sándor belügyminiszter jelentését a hóhelyzetről – tudatta a miniszterelnök a közösségi oldalán. A tárcavezető beszámolója szerint Magyarországon nincsen elzárt település.

havazás
Pintér Sándor belügyminiszter tájékoztatta Orbán Viktort a hóhelyzetről (Fotó: Ladóczki Balázs)

Összesen 833 munkagép látja el a hóeltakarítási feladatokat, aminek során 91 ezer tonna útszóró sót és kétmillió liter kalcium C12-es oldatot szórtak szét.

Az ellátási rendszer működik

– húzta alá.

A belügyminiszter ismertette, hogy a mentők jelentése alapján

20-25 százalékkal növekedett a sérüléses balesetek száma.

Míg a kórházaknál átlagosan szintén 25 százalékkal nőtt az ellátási igény.

A rendészeti szervek jelentős létszámban vettek részt a munkában. Emellett a rendőrség összesen 95 alkalommal intézkedett a hóhelyzet miatt.

A miniszter tudatta, hogy a polgárőrség is segít a havazás elleni védekezésben. Továbbá ellenőrzik az egyedül élőket és biztosítják, hogy senki ne hűljön ki a hidegben.

Részletek a rendkívüli téli időről a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Belügyminisztérium)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfleck zoltán

Sokadszorra kérdezem: mit keres ez az aljas gazember az ELTE katedráján?

Bayer Zsolt avatarja

Fleck Zoltán immár sokadszorra fejti ki abbéli nézeteit, hogy alkotmányos puccsot akar végrehajtani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu