Pintér Sándor a hóhelyzetről: Nincs elzárt település, az ellátási rendszer működik

Orbán Viktor a kormányülésen meghallgatta Pintér Sándor belügyminiszter jelentését a hóhelyzetről – tudatta a miniszterelnök a közösségi oldalán. A tárcavezető beszámolója szerint Magyarországon nincsen elzárt település.
Összesen 833 munkagép látja el a hóeltakarítási feladatokat, aminek során 91 ezer tonna útszóró sót és kétmillió liter kalcium C12-es oldatot szórtak szét.
Az ellátási rendszer működik
– húzta alá.
A belügyminiszter ismertette, hogy a mentők jelentése alapján
20-25 százalékkal növekedett a sérüléses balesetek száma.
Míg a kórházaknál átlagosan szintén 25 százalékkal nőtt az ellátási igény.
A rendészeti szervek jelentős létszámban vettek részt a munkában. Emellett a rendőrség összesen 95 alkalommal intézkedett a hóhelyzet miatt.
A miniszter tudatta, hogy a polgárőrség is segít a havazás elleni védekezésben. Továbbá ellenőrzik az egyedül élőket és biztosítják, hogy senki ne hűljön ki a hidegben.
Részletek a rendkívüli téli időről a Magyar Nemzet időjárás oldalán.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Belügyminisztérium)
