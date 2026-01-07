Pintér Sándor a hóhelyzetről: Nincs elzárt település, az ellátási rendszer működik

Orbán Viktor a kormányülésen meghallgatta Pintér Sándor belügyminiszter jelentését a hóhelyzetről – tudatta a miniszterelnök a közösségi oldalán. A tárcavezető beszámolója szerint Magyarországon nincsen elzárt település.

Pintér Sándor belügyminiszter tájékoztatta Orbán Viktort a hóhelyzetről (Fotó: Ladóczki Balázs)

Összesen 833 munkagép látja el a hóeltakarítási feladatokat, aminek során 91 ezer tonna útszóró sót és kétmillió liter kalcium C12-es oldatot szórtak szét.

Az ellátási rendszer működik

– húzta alá.

A belügyminiszter ismertette, hogy a mentők jelentése alapján

20-25 százalékkal növekedett a sérüléses balesetek száma.

Míg a kórházaknál átlagosan szintén 25 százalékkal nőtt az ellátási igény.

A rendészeti szervek jelentős létszámban vettek részt a munkában. Emellett a rendőrség összesen 95 alkalommal intézkedett a hóhelyzet miatt.

A miniszter tudatta, hogy a polgárőrség is segít a havazás elleni védekezésben. Továbbá ellenőrzik az egyedül élőket és biztosítják, hogy senki ne hűljön ki a hidegben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Belügyminisztérium)