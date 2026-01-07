Fontos bejelentések érkeztek a havazásról az operatív törzs ülése után

– Az este folyamán déli irányból újabb csapadékzóna érkezik az országba – ismertette Mukics Dániel az Operatív Törzs ülését követően tartott sajtótájékoztatón. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője elmondta, hogy elsősorban a keleti országrészben tíz centiméter friss hó várható. Míg az ország nyugati részében várható, hogy mínusz 15-20 fokos lesz reggel a hőmérséklet.

(Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Mint jelezte, elzárt település továbbra sincs az országban. Mindössze egy útszakaszt zártak le Borsos-Abaúj-Zemplén vármegyében. A közműszolgáltatás országszerte zavartalan,

egy korábban tapasztalt áramkimaradás mostanra már megoldódott.

Mukics Dániel tájékoztatása szerint az M1-es autópályán komolyabb torlódás alakult ki mindkét irányban Biatorbágy és Tatabánya között. Beszámolt róla, hogy a nap során Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Nyírtasson történt egy halálos közúti baleset. Jelenleg országszerte 747 munkagép dolgozik a hó eltakarításán. A szóvivő tudatta, hogy a katasztrófavédelem tűzoltóegységei a nap során 192 műszaki mentést hajtottak végre. A mentőszolgálatnak a mai napon 2082 esethez kellett kivonulnia. A kórházakban a működés zavartalan, a tervezett és a sürgős műtéteket is elvégzik.

Borítókép: Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője sajtótájékoztatót tart az Operatív Törzs ülése után (Fotó: Mirkó István)