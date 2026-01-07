operatív törzsországos katasztrófavédelmi főigazgatósághavazástörzs

Fontos bejelentések érkeztek a havazásról az operatív törzs ülése után

Az Operatív Törzs ülése után tartott sajtótájékoztatón kiderült, hogy az este során újabb tíz centiméter friss hó eshet hazánkban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 14:11
Fotó: Mirkó István
– Az este folyamán déli irányból újabb csapadékzóna érkezik az országba – ismertette Mukics Dániel az Operatív Törzs ülését követően tartott sajtótájékoztatón. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője elmondta, hogy elsősorban a keleti országrészben tíz centiméter friss hó várható. Míg az ország nyugati részében várható, hogy mínusz 15-20 fokos lesz reggel a hőmérséklet.

Budapest, 2026. január 6. Járókelő a behavazott Andrássy úton 2026. január 6-án. MTI/Balogh Zoltán
(Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Mint jelezte, elzárt település továbbra sincs az országban. Mindössze egy útszakaszt zártak le Borsos-Abaúj-Zemplén vármegyében. A közműszolgáltatás országszerte zavartalan, 

egy korábban tapasztalt áramkimaradás mostanra már megoldódott.

Mukics Dániel tájékoztatása szerint az M1-es autópályán komolyabb torlódás alakult ki mindkét irányban Biatorbágy és Tatabánya között. Beszámolt róla, hogy a nap során Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Nyírtasson történt egy halálos közúti baleset. Jelenleg országszerte 747 munkagép dolgozik a hó eltakarításán. A szóvivő tudatta, hogy a katasztrófavédelem tűzoltóegységei a nap során 192 műszaki mentést hajtottak végre. A mentőszolgálatnak a mai napon 2082 esethez kellett kivonulnia. A kórházakban a működés zavartalan, a tervezett és a sürgős műtéteket is elvégzik.

Borítókép: Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője sajtótájékoztatót tart az Operatív Törzs ülése után (Fotó: Mirkó István)

 

