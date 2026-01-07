vörös kódintézményvolánfülöp attilaországos katasztrófavédelemoperatív törzs

Hóhelyzet: valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik, az operatív törzs az önkormányzatokat is erre kéri

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 10:20
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet megoldásán, az operatív törzs az önkormányzatokat is ugyanerre kéri. Nevezetesen arra, hogy lássák el a jogszabályban foglalt feladataikat, a kórházak, iskolák, orvosi rendelők megközelíthetőségét tegyék lehetővé – hangzott el az operatív törzs szerda reggeli ülése utáni sajtótájékoztatón, amelyet Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáét felelős államtitkára és Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője tartott az OKF Mogyoródi úti épülete előtt.

Budapest, 2026. január 7. Fülöp Attila, a Belügyiminisztérium gondoskodáspolitikáét felelős álamtitkára (b) és Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője a rendkívüli téli időjárás miatt felállított operatív törzs ülését követően tartott sajtótájékoztatón az OKF Mogyoródi úti épülete előtt 2026. január 7-én. MTI/Bruzák Noémi
Sajtótájékoztató az operatív törzs üléséről. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Közölték, 

a közútkezelő a rendőrség, a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem, a honvédség, a kórházak, a Volán-társaságok, a MÁV teljes kapacitással dolgoznak a helyzet kezelésén, 

rendkívüli munkát végeznek az emberek, mindenkinek nagyon köszönik a rendkívüli téli időjárás okozta helyzetben nyújtott támogatását, segítségét. 

Kitértek arra is, hogy ahol nagyobb havazás alakult ki, ahol meteorológiai riasztás van érvényben, aki teheti, inkább ne induljon útnak. Különösen igaz ez a kevésbé gyakorlott sofőrökre. 

Mukics Dániel közölte, nagyon sok esetben találkozni olyannal, hogy a sofőr az autónak csak a szélvédőjét takarítja le. Ennek kapcsán közölte:

Kérünk mindenkit, hogy útnak indulás előtt egyrészt tervezze meg az utazását, másrészt az egész autót takarítsa le, mert az autó tetején a tíz–harminc centiméteres hótömeg az egyik fékezésnél előre fog csúszni, semmit nem fog látni, kész is a baleset.

Hozzátette, a természetes vizeink kezdenek befagyni, ez egyre több embert téli sportolásra csábít, korcsolyáznak, csúszkálnak, fakutyáznak az emberek, viszont ahhoz, hogy olyan vastag jégréteg alakuljon ki, ami elbír egy embert, legalább 10-12 centiméter vastagságú jég szükséges. Ahhoz, hogy téli sportolásra alkalmas vastag jég kialakuljon, több napon keresztül tartó, legalább mínusz tíz Celsius-fokra vagy az alatti hőmérsékletre van szükség. Mivel eddig nem volt ilyen az időjárás, a természetes vizeink még nem alkalmasak arra, hogy téli sportokat űzzünk rajtuk. Ha a továbbiakban is hideg lesz az időjárás, ez változhat, de csak ott szabad rámenni a jégre, ahol megmérték a jég vastagságát, és kijelölték azt sportolásra alkalmas területnek.

 

Vörös kód a hóhelyzet miatt

Vörös kódot rendelt el a szociális intézményeknél Fülöp Attila a hóhelyzet miatt. A gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár közölte, 

az állam az állampolgárok személy és vagyoni biztonságát megvédi, az ehhez szükséges erőforrásokat biztosítja. 

– De különleges időjárási körülmények között a szociális területen is különleges intézkedésre is szükség van. 

Ezért ma reggel 8 órától elrendeltem a szociális területen a vörös kód jelzést

– mondta. Mint fogalmazott, a vörös kód egy speciális eljárás, aminek a lényege, hogy az első feladat a segítő szakmában mindig az élet védelme. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy

innentől kezdve reggel 8 órától minden szociális intézmény, bentlakásos intézmény köteles fogadni azokat a bajba jutott, hajlék nélkül lévő, a hideg miatt bármilyen problémával küzdő honfitársainkat, akiknek átmenetileg krízisellátásra van szükségük. 

Ez azt jelenti, hogy minden szociális intézményben menedéket, segítséget és ellátást kapnak azok a honfitársaink, akik a hideg miatt bajba jutnak, akiknek nincsen hajlék a feje fölött. 

– A hajléktalanellátásról pedig azt tudom mondani, hogy most megfelelő rendelkezésre álló férőhelyről tudunk beszámolni. Országosan 83,7 százalék a férőhelyek kihasználtsága, azaz van még megfelelő számú férőhely, senkinek nem kell a hidegben, veszélyben az éjszakát fedél nélkül töltenie, kérünk is mindenkit, hogy vegye igénybe ezeket a helyeket. De azért, hogy minden krízishelyzetet kezelni tudjunk, a vörös kód értelmében ebben nemcsak a hajléktalanellátás vesz részt, hanem valamennyi szociális intézményrendszer, amennyiben erre igény mutatkozik – mondta. Hozzátette, a másik fontos része a vörös kódnak, hogy létezik egy úgynevezett diszpécserszolgálat Magyarországon, ami kifejezetten arra koncentrál, hogy az ott beérkezett telefonhívások alapján, amelyek lehetnek lakossági hívások is, minden olyan állampolgárra vigyáznak és minden olyan állampolgárt megsegítenek, aki közterületen, kültéren láthatóan problémával küzd, és az ellátása indokolt. 

– Ezért arra szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy ahogy tették ezt a korábbi években is, 

most is kiemelten figyeljünk oda egymásra, kiemelten figyeljünk oda azokra a honfitársainkra, akik segítségre szorulnak.

Semmi mást nem kell tenni, csak a kormány elérhetőségein, a kormánynak a közösségi médiában is megtalálható elérhetőségein közzétett diszpécserszolgálatoknál jelezzék ezt, és ekkor a 0–24 órában működő krízisellátás, a krízisautók meg fogják oldani ezt a problémát. A vörös kód visszavonásig érvényes, majd az időjárást figyelemmel kísérve akkor fogjuk ezt megszüntetni, amikor ez indokolt lesz – mondta Fülöp Attila.

 

Nincs elzárt település

Mukics Dániel közölte, a meteorológiai előrejelzés szerint keleten jelenleg is várható havazás, akár öt-tíz centiméter, illetve délután vagy az este folyamán egy harmadik hullám is érkezik, amely elsősorban a déli és délkeleti országrészt fogja érinteni. 

Elzárt település sehol sincsen az országban, az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek mindenhol rendelkezésre állnak, mindenhol biztosítottak, a lakosság ellátása folyamatos

– hangsúlyozta.

Jelezte, egyetlen lezárt útszakasz van, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Gesztelynél, de közúton minden település megközelíthető. 

Mint mondta, a katasztrófavédelem részéről tegnap 202, a havazás kezdete óta összesen 323 esetben tűzoltói beavatkozásra volt szükség. Néhány esetben a hó súlya alatt kidőlt fák miatt, azonban jellemzően közúti balesetekhez riasztották a tűzoltókat, úton elakadt, úton keresztbe fordult, árokba csúszott járművekhez. – Az M1-esen több kilométeres torlódás alakult ki szabálytalanul előző kamionok miatt. Kérünk mindenkit, hogy a KRESZ szabályait tartsa be. Szlovénia kora estétől hajnal kettőig korlátozta a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárműveknek a belépését, azonban ezt feloldották. A magyar utakon hat esetben volt szükség ilyen súlykorlátozás bevezetésére – sorolta. 

Hozzátette, 

összesen 654 tűzoltó 152 járművel dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet felszámolásán. Önkéntes tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek is részt vesznek a munkában. 

– Negyven ilyen szervezet dolgozik kétszáz fővel, 58 járművel. A rendőrség 285 közúti balesethez vonult ki, ezek közül egy volt halálos, 39 pedig személyi sérüléssel járt. Ezek csak a havazással összefüggésbe hozható közúti balesetek. 1656 rendőr 823 járművel vett részt a munkában. 104 polgárőr negyven járművel egészíti ki az ő munkájukat. A rendőrök 1061 esetben ritkán lakott településen egyedül élő idős emberekhez mennek ki, ellenőrzik, hogy jól vannak-e, 68 esetben szükség volt arra, hogy segítséget nyújtsanak nekik – sorolta a szóvivő.

Mint fogalmazott, 

a TEK és a honvédség speciális járművei készenlétben állnak azokon a pontokon, ahol további havazás, illetve hófúvás várható.

Jelezte, a mentőszolgálat 4224 esethez vonult ki, ez tízszázalékos csökkenés az elmúlt 24 órához képest, tehát azt mondhatjuk, hogy az emberek figyeltek arra, amire kérték őket, aki tehette, valóban nem indult útnak. 

A kórházakban minden műtétet elvégeztek, az ügyeletes sürgősségi traumatológiai osztályok zavartalanul működnek, a járóbeteg-forgalom az ilyenkor szokásoshoz képest 21 százalékkal emelkedett meg.

A közúthálózaton 823 munkagép dolgozik folyamatosan a síkosságmentesítésen, illetve a hóeltakarításon, 91 ezer tonna útszóró só és kétmillió liter kalcium-klorid áll rendelkezésre erre a feladatra.

 

Borítókép: Behavazott autók Budapesten 2026. január 6-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

 



 



 





 

