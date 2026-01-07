Hóhelyzet: valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik, az operatív törzs az önkormányzatokat is erre kéri

Valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet megoldásán, az operatív törzs az önkormányzatokat is ugyanerre kéri. Nevezetesen arra, hogy lássák el a jogszabályban foglalt feladataikat, a kórházak, iskolák, orvosi rendelők megközelíthetőségét tegyék lehetővé – hangzott el az operatív törzs szerda reggeli ülése utáni sajtótájékoztatón, amelyet Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáét felelős államtitkára és Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője tartott az OKF Mogyoródi úti épülete előtt.

Sajtótájékoztató az operatív törzs üléséről. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Közölték,

a közútkezelő a rendőrség, a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem, a honvédség, a kórházak, a Volán-társaságok, a MÁV teljes kapacitással dolgoznak a helyzet kezelésén,

rendkívüli munkát végeznek az emberek, mindenkinek nagyon köszönik a rendkívüli téli időjárás okozta helyzetben nyújtott támogatását, segítségét.

Kitértek arra is, hogy ahol nagyobb havazás alakult ki, ahol meteorológiai riasztás van érvényben, aki teheti, inkább ne induljon útnak. Különösen igaz ez a kevésbé gyakorlott sofőrökre.

Mukics Dániel közölte, nagyon sok esetben találkozni olyannal, hogy a sofőr az autónak csak a szélvédőjét takarítja le. Ennek kapcsán közölte:

Kérünk mindenkit, hogy útnak indulás előtt egyrészt tervezze meg az utazását, másrészt az egész autót takarítsa le, mert az autó tetején a tíz–harminc centiméteres hótömeg az egyik fékezésnél előre fog csúszni, semmit nem fog látni, kész is a baleset.

Hozzátette, a természetes vizeink kezdenek befagyni, ez egyre több embert téli sportolásra csábít, korcsolyáznak, csúszkálnak, fakutyáznak az emberek, viszont ahhoz, hogy olyan vastag jégréteg alakuljon ki, ami elbír egy embert, legalább 10-12 centiméter vastagságú jég szükséges. Ahhoz, hogy téli sportolásra alkalmas vastag jég kialakuljon, több napon keresztül tartó, legalább mínusz tíz Celsius-fokra vagy az alatti hőmérsékletre van szükség. Mivel eddig nem volt ilyen az időjárás, a természetes vizeink még nem alkalmasak arra, hogy téli sportokat űzzünk rajtuk. Ha a továbbiakban is hideg lesz az időjárás, ez változhat, de csak ott szabad rámenni a jégre, ahol megmérték a jég vastagságát, és kijelölték azt sportolásra alkalmas területnek.

Vörös kód a hóhelyzet miatt

Vörös kódot rendelt el a szociális intézményeknél Fülöp Attila a hóhelyzet miatt. A gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár közölte,

az állam az állampolgárok személy és vagyoni biztonságát megvédi, az ehhez szükséges erőforrásokat biztosítja.

– De különleges időjárási körülmények között a szociális területen is különleges intézkedésre is szükség van.

Ezért ma reggel 8 órától elrendeltem a szociális területen a vörös kód jelzést

– mondta. Mint fogalmazott, a vörös kód egy speciális eljárás, aminek a lényege, hogy az első feladat a segítő szakmában mindig az élet védelme. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy

innentől kezdve reggel 8 órától minden szociális intézmény, bentlakásos intézmény köteles fogadni azokat a bajba jutott, hajlék nélkül lévő, a hideg miatt bármilyen problémával küzdő honfitársainkat, akiknek átmenetileg krízisellátásra van szükségük.

Ez azt jelenti, hogy minden szociális intézményben menedéket, segítséget és ellátást kapnak azok a honfitársaink, akik a hideg miatt bajba jutnak, akiknek nincsen hajlék a feje fölött.