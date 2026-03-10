Zelenszkij túl messzire ment

Az Ukrajnának nyújtandó újabb uniós kölcsön miatt is pragmatikus megoldást kell találni a Magyarországgal és Szlovákiával a Barátság kőolajvezetékről kialakult vitában – jelentette ki Rob Jetten Varsóban. Egy nappal korábban Zelenszkij közös fegyvergyártásról tárgyalt a holland miniszterelnökkel.

A holland kormányfő is bírálta Zelenszkijt a Barátság kőolajvezeték körül kialakult vita miatt Fotó: AFP

Az új holland kormányfő a lengyel hivatali partnerével, Donald Tuskkal közös sajtóértekezleten válaszolt a kőolajvezetékre vonatkozó újságírói kérdésre. Rob Jetten felidézte: az ügyről vasárnapi kijevi látogatása során