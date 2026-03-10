Zelenszkijholland kormányfőBarátság kőolajvezetékukrán elnök

Zelenszkij túl messzire ment

A holland kormányfő is bírálta Zelenszkijt a Barátság kőolajvezeték körül kialakult vita miatt. Rob Jetten szerint pragmatikus megoldásra van szükség, miután Zelenszkij kormányának lépései feszültséget okoztak Magyarország és Ukrajna között. Úgy fogalmazott: csökkenteni kell a magyar–ukrán feszültséget. Még Donald Tuk is úgy látja, hogy az ügyben „nagyon gyakorlati megoldásra” van szükség. Hozzátette, hogy Zelenszkij elnök a magyar kormányfőre vonatkozó kijelentésével „túl messzire ment”.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 10. 23:26
Rob Jetten szerint pragmatikus megoldásra van szükség, miután Zelenszkij kormányának lépései feszültséget okoztak Forrás: AFP
Az Ukrajnának nyújtandó újabb uniós kölcsön miatt is pragmatikus megoldást kell találni a Magyarországgal és Szlovákiával a Barátság kőolajvezetékről kialakult vitában – jelentette ki Rob Jetten Varsóban. Egy nappal korábban Zelenszkij közös fegyvergyártásról tárgyalt a holland miniszterelnökkel.

Zelenszkijék egyre idegesebbek
A holland kormányfő is bírálta Zelenszkijt a Barátság kőolajvezeték körül kialakult vita miatt

Az új holland kormányfő a lengyel hivatali partnerével, Donald Tuskkal közös sajtóértekezleten válaszolt a kőolajvezetékre vonatkozó újságírói kérdésre. Rob Jetten felidézte: az ügyről vasárnapi kijevi látogatása során 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek elmondta, hogy fontos „pragmatikus megoldást találni”, és „biztosítani a magyar–ukrán feszültségek csökkentését”. 

Aláhúzta: a kölcsön kulcsfontosságú Ukrajna számára, ezért az érintett felek az Európai Bizottsággal együtt remélhetőleg „minél hamarabb megoldást találnak”. Donald Tusk azt mondta: egyetért azzal, hogy az ügyben „nagyon gyakorlati megoldásra” van szükség. Úgy látja: Ukrajna támogatása egész Európa érdeke is, mert Kijev veresége „radikálisan növelné a Lengyelországgal és a keleti szárnyon fekvő más országokkal szembeni fenyegetést” – idézte az MTI.

A lengyel miniszterelnök kifejezte abbéli reményét, hogy Ukrajna „előáll valamilyen ötlettel” a „felesleges” feszültség enyhítésére.

„Itt a szavakra és a tettekre is gondolok” – jelentette ki. Megjegyezte: a feszültség oka elsősorban „Orbán Viktor miniszterelnök nyíltan Putyin-párti politikája”. Hozzáfűzte: szeretné, ha az európai partnerek „maximális megértést tanúsítanának”, még úgy is, hogy 

Zelenszkij elnök (a magyar kormányfőre vonatkozó) kijelentésével túl messzire ment.

Még Donald Tuk is úgy látja, hogy Zelenszkij elnök (a magyar kormányfőre vonatkozó) kijelentésével „túl messzire ment"
Még Donald Tuk is úgy látja, hogy Zelenszkij elnök (a magyar kormányfőre vonatkozó) kijelentésével „túl messzire ment” Fotó: AFP

Tusk szerint az Ukrajnának szánt kölcsön ügyében Európának „nagyon hatékonyan” kell végrehajtania döntéseit. A lengyel kormányfő úgy vélekedett: Európa „nyugodtan felhasználhatja” a 90 milliárd eurót Ukrajna számára anélkül, hogy jóváhagyásra várna Budapesttől. Azzal érvelt, hogy Magyarország már előzetesen „aláírta a (kölcsönről szóló) döntést”. „Nem fogunk folyton visszatérni erre a kérdésre csak azért, mert Orbán úr jelenleg kedvezőbben viszonyul Oroszországhoz, mint Ukrajnához” – jelentette ki Donald Tusk.

Saját embere bírálta Zelenszkijt az Orbán Viktort ért fenyegetés miatt

Az arrogancia és a zsarolás soha nem volt prioritás az ukrán vezetők számára a nemzetközi kommunikációban Volodimij Zelenszkij hatalomra kerülése előtt. 

Sok ukrán újra és újra látja, hogy Zelenszkij ilyen jellegű megközelítése csak súlyosbítja az ország problémáit 

hangsúlyozta Julia Mendel, az ukrán elnök korábbi szóvivője.

Borítókép: Rob Jetten és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

