Megszavazták: Ukrajna megkaphatja a kilencvenmilliárd eurós hitelt

Az Európai Parlament február 11-én, szerdán délben szavazott az Ukrajnának szánt kilencvenmilliárd eurós uniós hitelfelvételről, valamint az ehhez szükséges két jogalkotásról, a jelenlegi 2021–2027 közötti többéves pénzügyi keret, valamint az ebben szereplő Ukrajna-eszköz módosításáról – olvasható az Európai Parlament honlapján. Borítékolható volt az eredmény: az Európai Parlament háborúpárti többsége jóváhagyta a kölcsönt.

Fotó: AFP

A rendeletet az 652 EP-képviselő 458 igennel, 140 nemmel, 44 tartózkodás mellett fogadta el, a folyósításhoz szükséges Ukrajna-eszköz módosítása 473 igennel, 140 nemmel és 32 tartózkodással ment át, míg az MFF módosítását, ami a fedezetet biztosítja, 490 EP-képviselő támogatta, 130 ellenezte 32 tartózkodás mellett. A Szuverén Nemzetek Európája a voksolás előtt halasztást indítványozott. Az Európai Parlament többsége azonban nem állt a kezdeményezés mögé.