Megszavazták: Ukrajna megkaphatja a kilencvenmilliárd eurós hitelt

A vita lezárult: az Európai Parlament képviselőinek többsége rábólintott arra, hogy a közösség hatalmas, kilencvenmilliárd eurós hitelt vegyen fel, amelyet Kijev rendelkezésére bocsátanak. A huszonnégy tagállam által közösen vállalt kölcsön a következő két esztendőben az ukrán költségvetési szükségletek jelentős részét fedezheti, így Ukrajna el tudja kerülni az államcsődöt.

2026. 02. 11. 13:00
Megszavazták: Ukrajna megkaphatja a 90 milliárd eurós hitelt Forrás: AFP
Az Európai Parlament február 11-én, szerdán délben szavazott az Ukrajnának szánt kilencvenmilliárd eurós uniós hitelfelvételről, valamint az ehhez szükséges két jogalkotásról, a jelenlegi 2021–2027 közötti többéves pénzügyi keret, valamint az ebben szereplő Ukrajna-eszköz módosításáról – olvasható az Európai Parlament honlapján. Borítékolható volt az eredmény: az Európai Parlament háborúpárti többsége jóváhagyta a kölcsönt.

Megszavazták: Ukrajna megkaphatja a 90 milliárd eurós hitelt
 Fotó: AFP

A rendeletet az 652 EP-képviselő 458 igennel, 140 nemmel, 44 tartózkodás mellett fogadta el, a folyósításhoz szükséges Ukrajna-eszköz módosítása 473 igennel, 140 nemmel és  32 tartózkodással ment át, míg az MFF módosítását, ami a fedezetet biztosítja, 490 EP-képviselő támogatta, 130 ellenezte 32 tartózkodás mellett. A Szuverén Nemzetek Európája a voksolás előtt halasztást indítványozott. Az Európai Parlament többsége azonban nem állt a kezdeményezés mögé.

Az Európai Tanácsnak is hivatalosan el kell fogadnia a csomagot, hogy a bizottság 2026 második negyedévének elején kifizethesse az első részletet.

Az uniós országok vezetői már a decemberi csúcstalálkozón eldöntötték, hogy – Magyarország, a Cseh Köztársaság és Szlovákia részvétele nélkül – közös hitelfelvételbe vágnak. A csomag az elképzelések szerint Kijev 2026-os és 2027-es pénzügyi igényeinek mintegy háromnegyedét állhatja. 

A tervezet alapján a teljes összeg kétharmadát – nagyjából hatvanmilliárd eurót – katonai célokra fordíthatják, míg a fennmaradó harmincmilliárd euró az ukrán költségvetés működését segítheti.

A részleteket az Ursula von der Leyen irányította Európai Bizottság januárban ismertette, a jelentést lapunk is szemlézte.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

