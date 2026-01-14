Brüsszel kilencvenmilliárdos adósságba verné az EU-t Ukrajna támogatására

A csomag kétharmada – mintegy 60 milliárd euró – katonai támogatásra megy, amely fegyver- és lőszervásárlást is tartalmazhat akár az EU-n kívülről is. Ursula von der Leyen hangsúlyozta: az alapelv az „európai preferencia”, vagyis külső beszerzés csak akkor történhet, ha nincs elérhető megfelelő európai fegyverrendszer. A fennmaradó 30 milliárd euró Ukrajna költségvetési hiányának betömésére szolgál, mivel a Bizottság szerint Kijev áprilisra teljesen kifogy a működéshez szükséges pénzből – írja az Euractiv.

A most bejelentett hitelcsomagban Magyarország, Csehország és Szlovákia nem vesz részt.

A hitel hátterét az EU hosszú távú költségvetése biztosítja, ami a tagállamok számára évente három-négymilliárd euró kamatterhet jelent.

A bejelentés hátterében az is áll, hogy a Bizottság és Németország korábban nem tudta rávenni Belgiumot egy „kárpótlási hitel” támogatására, amelyhez orosz állami vagyont használtak volna fedezetként. Belgium kezeli a legtöbb – összesen 185 milliárd eurónyi – befagyasztott orosz állami eszközt. A bizottság jelezte:

az unió fenntartja magának a jogot, hogy a területén befagyasztott orosz vagyoneszközöket a hitel visszafizetésére használja fel, az uniós és a nemzetközi joggal összhangban.

A javaslatokat az Európai Parlament és a tanács elé terjesztették. A bizottság hangsúlyozta: ahhoz, hogy 2026 második negyedévétől megindulhasson a kifizetés, a jogszabályokat mielőbb el kell fogadni.