MobyBudapest Parkkoncert

Közeledünk a nyár egyik legjobban várt eseményéhez: Moby augusztusban beveszi a Budapest Parkot

Több mint egy évtized után nagyszabású európai turnéra indul az elektronikus zene egyik legmeghatározóbb alakja, Moby, amelynek egyik kiemelt állomása 2026. augusztus 1-jén a Budapest Park lesz. A koncerten a közönség élőben hallhatja a művész legismertebb, generációkat meghatározó dalait, amelyek több mint harminc éve formálják az elektronikus zene hangzását. A 28 állomásos európai koncertkörút az áprilisi Coachella-fellépéseket követően indul, majd június végétől augusztus végéig szeli át a kontinenst.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 9:17
Moby Forrás: CHARM MUSIC Hungary Kft.
A Dániától Görögországig, Spanyolországtól Georgiáig, Írországtól Bulgáriáig ívelő Moby-turné nagyszabású fesztiválokat, történelmi helyszíneket és különleges szabadtéri tereket kapcsol össze – többek között olyan ikonikus színpadokat, mint a pulai Aréna, a belgrádi Kalemegdan erőd Donji grad része vagy a brightoni tengerparti On The Beach Festival. A koncertsorozat iránt már most kiemelt az érdeklődés, több dátum rövid idő alatt teltházas lett.

Budapesten koncertezik Moby
Moby augusztus 1-jén lép a Budapest Park színpadára (Forrás: CHARM MUSIC Hungary Kft.)

A mostani bejelentést a 2024-es, hét állomásos, telt házas európai turné előzte meg, amely kiemelkedő kritikai visszhangot kapott: a The Telegraph „lenyűgöző előadásként”, a The Times „három évtizedes átalakulásként”, a The Guardian pedig „szédítő erejű élményként” jellemezte a koncerteket. A művész akkor a turné teljes profitját európai állatvédő szervezeteknek ajánlotta fel.

Elektronikus zenei mérföldkövek – Moby hatása generációkra

Több mint három évtizedes pályafutása során Moby az elektronikus zene egyik legmeghatározóbb alakjává vált. Az 1991-es Go című kislemeze - amelyet a Rolling Stone minden idők legjobb felvételei közé sorolt – óta több mint 20 millió albumot adott el világszerte, és generációk producereire volt hatással. Producerként és remixerként olyan előadókkal dolgozott együtt, mint David Bowie, Public Enemy, Ozzy Osbourne, Beastie Boys vagy Daft Punk.

Az állatvédelem, a környezetvédelem és a mentális egészség ügye iránti elkötelezettsége régóta meghatározza közéleti szerepvállalását. 2024-ben Little Walnut néven művészközpontú produkciós céget alapított, amely fikciós és dokumentumfilmes projekteket támogat; egyik munkájuk, The Incomer a Sundance Filmfesztivál NEXT Innovator díját is elnyerte.

Új album: Future Quiet

A turné apropóján február 20-án jelent meg Moby 23. stúdióalbuma, a Future Quiet a BMG gondozásában. A tizennégy tételes lemez új fejezetet nyit az elektronikus zene egyik meghatározó alkotójának pályáján: a zongoraminimalizmus és az atmoszferikus ambient hangzás eszközeivel a modern világ zajossága és az emberi csend iránti vágy közötti feszültséget vizsgálja. „Ahogy a világ egyre kaotikusabb, egyre inkább szükségem van a csendre, mint menedékre” – mondja Moby, aki szerint a lemez a hallgatók számára is hasonló menedéket kínálhat.

Az album nyitódala, a When It’s Cold I’d Like To Die új, nagyzenekari változatban hallható Jacob Lusk (Gabriels) közreműködésével. Az eredetileg 1995-ben megjelent dal a Stranger Things sorozatnak köszönhetően új közönséghez jutott el, Moby egyik legstreameltebb felvételévé vált, és generációk között teremtett hidat.

 

