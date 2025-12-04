Másfél évtized után ismét Magyarországon lép fel Moby

Moby dalai hosszú évek óta emberek millióinak legbensőbb pillanataihoz kapcsolódnak, és ma is ugyanazzal az érzelmi súllyal szólalnak meg. Ez a visszatérés kétségtelenül régóta várt pillanat. A több mint egy évtizednyi szünet után 2024-ben visszatérő művész 2026-ban nagyszabású turnéra indul, amely egy megújult élő koncepciót hoz a színpadra: az ambient textúrák, a rave-energiát hordozó ritmusok és a lélekteli vokálok új intenzitással szólalnak majd meg a Budapest Parkban. A műsorban helyet kapnak időtlen klasszikusai, pályája kevésbé ismert gyöngyszemei, valamint friss, újraértelmezett hangszerelések, ahol a nosztalgia és a mai hangzás egyszerre van jelen.

Moby budapesti koncertjének plakátja. Forrás: CHARM MUSIC Hungary-Kft

Az 1999-es Play című album több mint 12 millió példányban kelt el, és minden idők egyik legmeghatározóbb elektronikus lemezeként tartják számon. A Porcelain, Natural Blues, Why Does My Heart Feel So Bad? és Honey mára kulturális alapvetésekké váltak. Moby volt az első előadó, aki egy teljes album minden dalát filmekhez, sorozatokhoz és reklámokhoz licencelte – új korszakot nyitva ezzel a zeneiparban.

Pályája során több mint 20 millió eladott lemezzel, rangos díjakkal – többek között MTV, Billboard és Grammy-jelölésekkel – írta be magát a zenetörténetbe. Dolgozott David Bowie-val, a Public Enemyvel, Ozzy Osbourne-nal, a Beastie Boys-szal és a Daft Punkkal is; remixei a mai zenei színtér meghatározó alkotásai.

Zenei munkája mellett aktív humanitárius tevékenységet is folytat: többek között támogatja a Humane Society, az ACLU és az Institute for Music and Neurologic Function szervezeteket. Filmkészítőként a Little Walnut produkciós céget vezeti, nevéhez fűződik a nemzetközi fesztiválokon díjazott Moby Doc és Punk Rock Vegan Movie című dokumentumfilm is. Jelenleg Tecie címmel egy játékfilmen dolgozik, amelynek bemutatója 2026 nyarán várható.

A ’90-es években New York szűk, félhomályos lakásaiból indult útjára az a lo-fi elektronikus világ, amely mára globális zenei szimbólummá vált. Moby zenéjében mindmáig jelen van a magány és a remény, a vágy és a veszteség, az emlékezés és az idő súlya. Ez az érzelmi mélység teszi különösen aktuálissá visszatérését: művészete egyszerre idézi fel a modern ember belső vívódásait, és kínál kapaszkodót a mindennapok zajában.