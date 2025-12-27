Autósüldözés volt karácsony hajnalán Budapesten, három drogost kapcsoltak le a rendőrök + videó

Igazoltattak volna a rendőrök december 25-én egy autóst Budapesten az Astoriánál, azonban a sofőr a rendőri felszólítás ellenére továbbhajtott – hívta fel a figyelmet honlapján a rendőrség. Az egyenruhások hosszasan üldözték a kocsit, mire erősítéssel a Megyeri hídon elállták az útját és megállásra kényszerítették.

Autósüldözés volt karácsony hajnalban Budapesten, három drogost kapcsoltak le a rendőrök (Forrás: Pexels)

Az intézkedésen a 28 éves vezetőt, valamint két utasát előállították. A 26 éves nő ellen szabálysértés miatt volt érvényben körözés, míg a 27 éves férfit több elfogatóparancs alapján keresték. A ruházat és a jármű átvizsgálásakor a sofőrnél – akiről kiderült, hogy engedély nélkül vezetett – egy fecskendőt találtak, benne kábítószergyanús folyadékkal.

A férfi utas zoknijából szintén kábítószergyanús anyag, bruttó 13,1 gramm fehér por került elő.

Az intézkedés folyamán az is kiderült, hogy ő a jármű tulajdonosa. A BRFK III. Kerületi Rendőrkapitányságán elvégzett gyorsteszt mindhárom személy esetében pozitív eredményt mutatott, ezért a rendőrök elrendelték a mintavételt. Az óbudai nyomozók a sofőrt és két utasát kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Az intézkedők azt is megállapították, hogy a járművön hamis rendszemtábla volt, ezért a tulajdonossal szemben kábítószer birtoklása vétség, valamint egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt is büntetőeljárás indult. A férfit egy törvényszék által kibocsátott elfogatóparancs alapján őrizetbe vették. A rendőrök a közlekedés során elkövetett jogsértéseket külön eljárásban vizsgálják.