Autósüldözés volt karácsony hajnalán Budapesten, három drogost kapcsoltak le a rendőrök + videó

Menekülni próbált a rendőri ellenőrzés elől egy autós Budapesten, a száguldozót végül a Megyeri hídon állították meg az egyenruhások. A sofőr két utasával együtt bedrogozott állapotban volt, ráadásul kettejüket már körözték. Mindhármukat kihallgatták, a sofőrt pedig őrizetbe is vették.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 17:05
Igazoltattak volna a rendőrök december 25-én egy autóst Budapesten az Astoriánál, azonban a sofőr a rendőri felszólítás ellenére továbbhajtott – hívta fel a figyelmet honlapján a rendőrség. Az egyenruhások hosszasan üldözték a kocsit, mire erősítéssel a Megyeri hídon elállták az útját és megállásra kényszerítették.  

Autósüldözés volt karácsony hajnalban Budapesten, három drogost kapcsoltak le a rendőrök (Forrás: Pexels)

Az intézkedésen a 28 éves vezetőt, valamint két utasát előállították. A 26 éves nő ellen szabálysértés miatt volt érvényben körözés, míg a 27 éves férfit több elfogatóparancs alapján keresték. A ruházat és a jármű átvizsgálásakor a sofőrnél – akiről kiderült, hogy engedély nélkül vezetett – egy fecskendőt találtak, benne kábítószergyanús folyadékkal. 

A férfi utas zoknijából szintén kábítószergyanús anyag, bruttó 13,1 gramm fehér por került elő. 

Az intézkedés folyamán az is kiderült, hogy ő a jármű tulajdonosa. A BRFK III. Kerületi Rendőrkapitányságán elvégzett gyorsteszt mindhárom személy esetében pozitív eredményt mutatott, ezért a rendőrök elrendelték a mintavételt. Az óbudai nyomozók a sofőrt és két utasát kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Az intézkedők azt is megállapították, hogy a járművön hamis rendszemtábla volt, ezért a tulajdonossal szemben kábítószer birtoklása vétség, valamint egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt is büntetőeljárás indult. A férfit egy törvényszék által kibocsátott elfogatóparancs alapján őrizetbe vették. A rendőrök a közlekedés során elkövetett jogsértéseket külön eljárásban vizsgálják.

Borítókép: Felvétel a három drogos elfogásáról (Forrás: YouTube)


